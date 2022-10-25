Инфраструктура системы общего образования должна быть максимально обновлена до 2026 года — Олег Николаев

Новые подходы к благоустройству школьных территорий были рассмотрены на совещании у Главы Чувашской Республики Олега Николаева с участием руководителей муниципальных образований в Красночетайской средней общеобразовательной школе. Соответствующий стандарт — методические рекомендации разработаны Минобразования Чувашии совместно с Минспортом Чувашии и Минстроем Чувашии. Документ содержит правила размещения отдельных функциональных зон (физкультурно-спортивная, учебно-опытная, хозяйственная или зона отдыха), определяет принципы и подходы к благоустройству участка, в том числе озеленению и функциональному оснащению.

На примере Красночетайской школы участники совещания ознакомились с тем, каким образом должна быть реализована программа обновления инфраструктуры.

«Наша задача, используя все имеющиеся ресурсы, до 2026 года максимально обновить инфраструктуру системы общеобразовательных школ, чтобы создать комфортные условия и достичь соответствия всем современным стандартам. Здесь на стыке находятся вопросы благоустройства, организации пространства для получения знаний детьми, для творческого и спортивного развития — все это должно быть безопасно и удобно», — заявил Глава Чувашии Олег Николаев.

Он отметил, что помимо комплексного подхода, необходимо предусмотреть вовлеченность родителей, детей и педагогов в этот процесс. «За счет такой синергии можно достичь максимального эффекта и создавать в районах центры компетенций, которые будут являться показательной площадкой, примером для других школ, местом для повышения квалификации педагогов», — подчеркнул Глава республики.

Отдельно Олег Николаев сообщил о намерении и далее развивать систему школьных стадионов: «Они, с одной стороны, позволят детям всесторонне развиваться, с другой, будут доступны во внеурочное время для жителей прилегающих территорий, которые смогут там систематически заниматься физкультурой и спортом».

Как рассказал министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров, Стандарт благоустройства предусматривает зонирование территорий исходя из градации общеобразовательных организаций по трем группам.

Более подробно применение нового стандарта было разобрано на примере оснащения физкультурно-спортивных зон образовательных учреждений. К первой группе отнесены школы городских округов с количеством до 500 обучающихся и школы городских, сельских поселений до 200 обучающихся. Для них стандартом предусматривается устройство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием размером 15 х 28 метров, где можно будет заниматься волейболом, минифутболом, баскетболом, стритболом.

Школы средней комплектности (до 1 000 учеников в городах и от 200 до 600 обучающихся в поселениях) получат в пользование универсальную спортивную площадку с искусственным покрытием размером 25 х 42 м. На данной площадке возможна установка металлического ограждения (3D или 2Dсетки). Также в данной группе школ предусмотрена установка комплекса для занятий воркаутом с набором разного рода турников и тренажеров.

Наибольшую оснащенность получат крупные школы с численностью обучающихся свыше 1 000 человек в городах и свыше 600 – в поселениях. Для них предусматривается универсальная спортивная площадка размером 35 x 65 м с металлическим ограждением, футбольное поле с беговой дорожкой по внешнему периметру.

На совещании также обсудили вопросы модернизации школьной системы образования. В рамках реализации федеральной программы в 2022 году завершается ремонт в 12 общеобразовательных организациях с однолетним циклом выполнения. С 1 июня текущего года приступили к выполнению работ на всех 18 объектах с двухлетним циклом, с плановым завершением в марте 2023 года. В 2023 году с однолетним циклом планируется выполнить капитальных ремонт 23 общеобразовательных организаций

Глава Чувашии Олег Николаев призвал руководителей муниципальных образований активнее взаимодействовать со Службой единого заказчика, которая, по его словам, «является инструментом обеспечения своевременного запуска строительных процессов и профессионального контроля за ходом работы подрядчиков». Он предложил Минстрою Чувашии внедрить цифровой инструментарий для данных процессов.

Отдельное внимание уделено дизайн-оформлению школ, участвующих в программе капитального ремонта. Главам муниципальных и городских округов напомнили, что при разработке проектно-сметной документации необходимо вести активное обсуждение будущего оформления школьных пространств с родительской общественностью и обучающимися. В качестве положительного примера такого взаимодействия руководитель региона привел Красночетайскую СОШ, которую осмотрел до начала совещания.

Олег Николаев посетил учебные классы, спортзал и зал хореографии, школьные музеи, пообщался с учениками и учителями. В учреждении есть свой агрокласс, педагогический класс, налажено сотрудничество с IT-кубом города Ядрин. В этом учебном году в школе вновь начал работу кадетский класс «Спарта».

Кроме того, Главе региона представили «Парту героя» в честь выпускника школы Федорова Алексея Игоревича, погибшего в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной республики. При выполнении боевой задачи по освобождению железнодорожной станции от националистов, он отвлек огонь на себя, прикрывая своих товарищей. За проявленное мужество и героизм при исполнении воинского долга Указом Президента Российской Федерации Алексей Федоров награжден Орденом Мужества посмертно.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.