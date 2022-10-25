Законодатели обсудили лучшие практики регионов Приволжья

Проблемы цифровизации законодательных органов государственной власти субъектов РФ, нормотворческую деятельность по реализации реформы государственного и муниципального контроля (надзора) обсудили на заседании Ассоциации законодательных органов государственной власти субъектов РФ Приволжского федерального округа, прошедшем 25 октября в Уфе. В работе приняли участие полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, глава Башкортостана Радий Хабиров, руководители региональных законодательных органов власти.

По мнению полпреда, в условиях санкционного давления развитие отечественной цифровой индустрии входит в число приоритетов, при этом предстоит снизить дефицит кадров и оборудования, повысить информационную безопасность. В целом решение задач по цифровизации повысит прозрачность работы органов государственной власти, в том числе региональных парламентов, облегчит получение информации и документов, а для депутатов – это возможность выстроить более эффективное взаимодействие с людьми.



Предложения по теме цифровизации региональных парламентов представил председатель Госсовета Башкортостана Константин Толкачев. Одно из них касается дополнительных требований к сайтам региональных парламентов, у которых должна быть мобильная версия, набор размещаемых медийных и интерактивных инструментов, в том числе трансляция пленарных заседаний, сервисы поиска законов и законопроектов, поиска депутатов по избирательным округам и заданному адресу, обратной связи с избирателями и электронной приемной, записи граждан на прием к депутату, приема предложений от граждан по совершенствованию законодательства. Также Толкачев предложил рассмотреть возможность интеграции наиболее актуальных из этих инструментов в портал государственных и муниципальных услуг.



Игорь Комаров в ходе выступления затронул и вопрос повышения эффективности системы контроля. По его словам, данные Национального рейтинга инвестклимата показывают, что в большинстве регионов ПФО по-прежнему фиксируется большое количество проверок контрольно-надзорных органов в отношении одного субъекта предпринимательства в год.



В ходе заседания также речь шла о наделении молодежных парламентов при законодательных органах государственной власти субъектов РФ ПФО правом законодательной инициативы. По словам координатор Ассоциации Евгения Люлина, Приволжье сейчас лидирует в стране по числу молодежных парламентов в регионах, получивших право законодательной инициативы. Молодежь объединилась в Ассоциацию молодежных парламентов ПФО, активно включается в работу, но ей нужна им помощь с обучением, методическими рекомендациями, обеспечением проектного финансирования.



Озвученные на заседании инициативы после доработки будут направлены в Государственную Думу и Правительство РФ.



В рамках заседания Ассоциации также было подписано соглашение о сотрудничестве между Государственным Советом Республики Татарстан и Государственным Советом Чувашской Республики.



Источник: www.pfo.gov.ru.