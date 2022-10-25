Одной из целей национального проекта «Здравоохранение» является оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Так, благодаря федеральному проекту «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», входящего в национальный проект «Здравоохранение», в некоторых структурных подразделениях Шумерлинского межтерриториального медицинского центра идет капитальный ремонт.

Изменения коснулись в частности конференц-зала, коридора и некоторых кабинетов первого этажа. Здесь будут проводиться сантехнические и электромонтажные работы. Также планируется отделка стен, полов и потолка. В коридорах станет значительно светлее, что особенно актуально в осенне-зимний период.

Но самые кардинальные изменению ожидают здание пищеблока, построенного еще в 1982 году. Все демонтажные работы здесь остались позади. Проведена стяжка полов и выравнивание стен, старые деревянные окна заменены на новые пластиковые; проведена новая электропроводка. В настоящее время в здании началась укладка настенной и напольной кафельных плиток, ведется работа по замене кровли и отмостки по всему периметру здания.

«За последние 2-3 года люди чаще стали посещать лечебные учреждения. Да и медицинский персонал проводит много времени на рабочем месте. Поэтому важно, чтобы и работникам, и пациентам было комфортно находиться в стенах медицинского учреждения»,- отмечает главный врач Владимир Кутин.

Напомним, что благодаря данной программе уже прошло благоустройство территории больницы и построена вертолетная площадка, благодаря которой пациенты, нуждающиеся в экстренной медицинской помощи, силами санитарной авиации транспортируются в медицинские учреждения г. Чебоксары.

Источник: gshum.cap.ru