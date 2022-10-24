Хороший урожай замедлил рост цен в Чувашии

Годовая инфляция в сентябре 2022 года в республике продолжила замедляться. Прирост цен в прошлом месяце снизился до 14,5 % после 15,2 % в августе. Такая динамика сложилась под влиянием стоимости продовольственных товаров. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Чувашии.

В сентябре в регионе продолжала дешеветь плодоовощная продукция. Основная причина — увеличение посевных площадей и урожайности культур как в республике, так и в южных регионах страны. Также из-за большего по сравнению с прошлым годом урожая замедлилось удорожание яблок.

В результате расширения производства продолжала дешеветь свинина. Благодаря росту поголовья коров и увеличению надоев замедлялся прирост цен на молочную продукцию. Высокий по сравнению с прошлым годом урожай зерновых способствовал замедлению роста цен на продукты их переработки, например, на муку и крупы.

Замедляло инфляцию и изменение стоимости услуг. Так, в сентябре снизился годовой прирост цен на авиаперелеты экономклассом.

Замедление годовой инфляции в республике отмечалось в течение последних 5 месяцев. При этом ее уровень в сентябре оставался выше значения по Приволжскому федеральному округу (14,07 %) и России в целом (13,68 %). По прогнозу Банка России, годовая инфляция в целом по стране составит 11-13 % в 2022 году.

Национальный банк Чувашии.