Проект чартерных программ по регионам России получил правительственную туристическую премию

Вместе с этой концепцией создания доступных и качественных путешествий по стране отмечены и проекты по развитию исторического и гастрономического туризма, поездок для людей с ограниченными возможностями, а также разработки с акцентом на новые интерактивные форматы детских и семейных путешествий. Среди необычных идей – художественный музей мусора, интерактивный парк с оживающими героями, исторические здания, превратившиеся в современные отели. Авторы лучших в стране проектов получат по 1 млн рублей на их дальнейшее развитие.

Награду десяти победителям вручил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. «Лауреаты премии задают высокую планку и определяют ключевые тренды внутреннего туризма. Правительство будет и впредь поддерживать такие инициативы», – заявил он.

На соискание правительственной премии в области туризма в этом году было представлено около 130 заявок со всей России, это в два раза больше, чем годом ранее, отметил Чернышенко. «Все проекты нацелены на создание востребованного туристического продукта для разных категорий граждан. По итогам экспертной работы были определены 10 лучших заявок от авторских коллективов. В них удачно сочетаются новаторство и экономическая целесообразность», – рассказал вице-премьер.

Эксперты считают, что в будущем все шансы выйти в топ есть и у Чувашии. Туристическая отрасль в последнее время ощутимо оживилась. Республика становится все более узнаваемой, и в регионе отмечается рост числа гостей, многие возвращаются сюда повторно. Только за полгода гостиницы и отели Чувашии приняли более 144 тысяч гостей, что на 14% выше доковидного уровня.

«Целевой ориентир – в ближайшей перспективе турпоток должен быть доведен до миллиона человек в год, ожидается освоение новых видов туризма и появление туристических маршрутов», – подчеркнул Глава Чувашской Республики Олег Николаев.