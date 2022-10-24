В Шумерле состоялись соревнования на призы Мастера спорта России международного класса Светланы Карасевой (Ивановой)

В Чувашской Республике 2022 год был объявлен «Годом выдающихся земляков». В каждом городе и районе нашей республики есть знаменитые и прославленные люди во многих областях и сферах, в том числе и в спорте. Город Шумерля так же знаменит и богат своими земляками-спортсменами, одной из которых является Мастер спорта международного класса по легкой атлетике Светлана Карасева (Иванова).

Светлана Карасева (Иванова) обучалась в средней школе № 6 г.Шумерля, занималась в отделении легкой атлетики ДЮСШ г. Шумерли под руководством тренера Платонова Анатолия Германовича. Выступала на городских и республиканских соревнованиях за команду г.Шумерля.

В 1998 году поступила в Чебоксарское училище олимпийского резерва и продолжила занятия легкой атлетикой в группе Заслуженного тренера СССР, Заслуженного тренера России — Кузнецова Михаила Павловича. Выполнила норматив КМС (кандидата в мастера спорта), далее МС (мастера спорта) и потом уже МСМК (мастера спорта международного класса).

Становилась многократным победителем и призером чемпионатов и первенств России по легкой атлетике.

Выступала на международных коммерческих соревнованиях в Чехии, в Греции, во Франции на дистанции 3000 с/п.

В 2005 году в составе сборной команды России выступала на чемпионате Европы по легкой атлетике среди молодежи в г.Ерфурт — Германия и завоевала бронзовую медаль.

В настоящее время Светлана Карасева (Иванова) продолжает трудиться в БУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 1 им. В.Егоровой» Минспорта Чувашии. С 2009 года принимает активное участие в проведении соревнований по легкой атлетике и имеет звание ССВК (спортивный судья всероссийской категории).

В честь выдающихся земляков, прославляющих не только Чувашскую Республику, но и Российскую Федерацию на европейских и мировых спортивных аренах, внесших значительный вклад в развитие спортивной отрасли республики и страны, проводится множество спортивных мероприятий. 23 октября на стадионе «Труд» состоялось одно из многочисленных спортивных мероприятий, проводимых в честь знаменитых шумерлинских спортсменов и спортивных деятелей – Открытые легкоатлетические соревнования города Шумерля среди юношей и девушек на призы МСМК Светланы Карасевой (Ивановой).

Более 70 юных спортсменов из г.Шумерля, Шумерлинского муниципального округа, Порецкого района, г.Ядрина приняли участие в легкоатлетических соревнованиях на призы прославленной спортсменки.

Напутственные слова перед стартом юным спортсменам и пожелания спортивных успехов на торжественном открытии высказали глава города Сергей Яргунин, глава администрации Валерий Шигашев и, конечно же, Мастер спорта международного класса, наша землячка Светлана Карасева (Иванова).

Ну а сразу после открытия состоялись непосредственно сами соревнования по четырем возрастным группам. Юные спортсмены соревновались на дистанциях 300 м, 500 м, 1000 м и 1500 м. Спортивная борьба на легкоатлетических дорожках определяла личное первенство среди юных спортсменов.

В личном зачёте победители и призёры были награждены грамотами и медалями, а победители в каждой возрастной группе были удостоены призов от прославленной спортсменки.

Источник: gshum.cap.ru.







