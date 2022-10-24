23 октября в Чебоксарах прошел республиканский турнир по самбо «Zа Самбо! Zа Победу!», посвященный Дню спецназа и в поддержку российских военнослужащих.

Участников турнира поприветствовали руководитель Приволжского межрегионального координационного совета Партии «Единая Россия» Роман Любарский, Секретарь Чувашского регионального отделения партии Леонид Черкесов и Руководитель региональной общественной приемной Николай Владимиров.

Напомним, в этом году «Единая Россия» запустила новый партийный проект «Za Самбо», направленный на популяризацию и развитие этого вида спорта.

«Партийный проект в целом, и сегодняшний турнир в частности призваны поднять патриотический дух молодежи, а также выразить поддержку бойцам, отстаивающим суверенитет России на полях сражений. Прекрасно, что находятся энтузиасты, готовые организовывать подобные мероприятия. Партия всегда будет их поддерживать. Именно такими людьми сильна «Единая Россия», — подчеркнул Роман Любарский.

«Радует, что такие турниры в Чувашии становятся традиционными. Республика спортивно развивается. Напомню, что в Чувашии уже пятый год успешно осуществляется проект «Самбо – в школу», в котором активно участвуют образовательные учреждения. В них каждый третий урок физкультуры – занятия борьбой у квалифицированных тренеров. Это сотни учеников, которые смогут постоять за свою семью, за свою Родину», — отметил Леонид Черкесов.







