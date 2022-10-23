Работодатели Чувашии могут сэкономить на трудоустройстве молодежи

По данным hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, в поисках вариантов для трудоустройства находятся почти 680 тысяч россиян в возрасте до 30 лет без опыта работы – это 13 % от всех соискателей в России, еще около 1,3 млн соискателей до 30 лет имеют тот или иной опыт работы (23 %). Чаще всего молодежь без опыта работы можно встретить в Ингушетии (28 % от всех резюме региона), Тыве (26 %), Чечне (25 %), Дагестане (21 %) и Якутии (20 %). В Чувашии молодым соискателям без опыта работы принадлежит 17 % от общего количества резюме в регионе.

Как правило, молодые соискатели без опыта ищут работу продавцами, курьерами, администраторами и официантами/барменами. Соискатели в возрасте до 30 лет, у которых опыт работы уже есть, обычно открывают резюме менеджеров по продажам, администраторов и программистов.

Найти работу специалистам без опыта сегодня действительно непросто: в категории «Начало карьеры» в России на одну вакансию приходится 8,3 активных резюме, что говорит о повышенной конкуренции среди соискателей. В Чувашии – 8,6. Программа поддержки рынка труда для безработных граждан до 30 лет призвана помочь в решении этой проблемы.

«Государственную поддержку предоставят компаниям и ИП, трудоустроившим лиц, которые относятся к категории молодежи в возрасте до 30 лет. В момент подписания трудового договора у нанимаемых сотрудников не должно быть работы и статусов ИП, самозанятого, главы КФХ или единоличного исполнительного органа юрлица, — разъясняет эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева. — Работодатели должны соответствовать определенным требованиям для получения субсидии. Например, к таким требованиям относятся: срок регистрации организации не позднее 1 января 2022 г.; отсутствуют задолженность свыше 10 тысяч рублей по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, а также задолженности по заработной плате и возвратам субсидий в федеральный бюджет, бюджетных инвестиций и задолженности перед федеральным бюджетом; организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; в реестре дисквалифицированных лиц нет сведений о руководителе, членах исполнительного органа, главбухе работодателя; работодатель не получал в 2022 году субсидию на государственную поддержку как общественная или некоммерческая организация».

Субсидия рассчитывается так: (МРОТ + сумма страховых взносов + районный коэффициент) х количество таких сотрудников х 3. Субсидии выплачивает Фонд социального страхования по итогам проверки сведений, направленных в ФСС. Решение о выплате принимается в течение 10 рабочих дней. Первый платеж работодатель получает через месяц после трудоустройства, второй – через 3 месяца, третий – через 6 месяцев. Если сотрудник будет уволен раньше, чем через полгода с момента трудоустройства, деньги придется вернуть государству.

Пресс-служба hh.ru-Поволжье.