Дмитрий Чернышенко и Игорь Комаров обсудили меры поддержки мобилизованных граждан из регионов ПФО и их семей

Заместитель Председателя Правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с полномочным представителем Президента в ПФО Игорем Комаровым.

На ней обсудили реализацию мер поддержки граждан из регионов Приволжского федерального округа, призванных в рамках частичной мобилизации, и их семей, а также организацию информирования в регионах по этим вопросам.

«Регионы вводят меры поддержки, которые очень нужны мобилизованным и их семьям. Это бесплатное питание в школах, отмена платы за детский сад и ряд других. Но людям не всегда понятен способ их получения. Для удобства мы предлагаем организовать на официальных информационных ресурсах субъектов навигатор мер поддержки. Отмечу, что запущенная для информирования по вопросам частичной мобилизации, горячая линия 122 работает в субъектах ПФО без сбоев, все регионы укладываются в нормативы по времени дозвона. Мы благодарны губернаторам, которые смогли оперативно эти вопросы решить», – заявил Дмитрий Чернышенко.

«Регионы округа стараются максимально быстро решать все организационные вопросы, связанные с частичной мобилизацией. Мы им в этом оперативно помогаем, координируем работу. Поддержка должна продолжаться и после отъезда защитников Родины в зону боевых действий. Кроме того, особое внимание будет оказано бойцам, вернувшимся домой после выполнения государственной задачи, в части лечения, реабилитации и социальной адаптации. Приволжский федеральный округ к этому уже готовится, региональные власти своевременно окажут им всестороннюю поддержку», – добавил Игорь Комаров.

Вице-премьер и полпред Президента в ПФО также обсудили работу горячей линии 122 в регионах округа и сервисов на портале Госуслуг, созданных для отработки обращений в рамках частичной мобилизации.

Напомним, достоверную информацию по вопросам частичной мобилизации можно получить из официальных источников – заявлений Министерства обороны, ресурсов «Объясняем.рф» и службы 122 в регионах.