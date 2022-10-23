Где грань между умеренностью и зависимостью?

К сожалению, для многих людей употребление алкоголя является неотъемлемой частью встреч с приятелями, родственниками. Выпивая просто для удовольствия, для улучшения самочувствия или по другим придуманным поводам, злоупотребление алкоголем может привести к проблемам. И бывает трудно понять, когда употребление алкоголя пересекает грань между умеренностью и зависимостью.

Влечение к алкоголю возникает не внезапно, а формируется постепенно. Пьющий человек может долгое время не осознавать своей тяги к алкоголю, объясняя свои выпивки традициями, определенной ситуацией, желанием приятно провести время в компании, пообщаться с друзьями, а также неприятностями и другими причинами. Постепенно начинает меняться поведение в ожидании предстоящей выпивки: человек заметно оживляется, веселеет на глазах, начинает торопиться, чтобы побыстрее закончить дела и заняться приготовлением к выпивке. Всё его поведение, мимика и жесты свидетельствуют о том, что он находится в предвкушении приятного события.

Следующим признаком начала алкоголизма является симптом утраты количественного контроля. Потеря контроля над количеством потребляемого алкоголя подразумевает трудность или невозможность остановиться на определенных дозах выпитого, неспособность сознательно ограничивать начавшийся прием спиртного.

Другим признаком болезни является увеличение переносимости спиртного. При регулярном потреблении алкоголя происходит адаптация организма к определенной дозе и она уже не вызывает прежнего эффекта. Чтобы получить желаемое состояние опьянения, человек начинает пить всё больше и больше. И в результате его организм приобретает способность переносить увеличивающиеся дозы алкоголя.

Очень важный симптом формирующейся зависимости — утрата защитного рвотного рефлекса. Большие дозы спиртного для человека, ещё не больного алкоголизмом, являются токсическими, от их воздействия организм пытается защититься при помощи рвотной реакции. Но чем чаще человек напивается, тем быстрее этот защитный механизм ломается. Больной алкоголизмом может напиться до комы, но рвоты у него не будет.

Поскольку путь от выпивки в компании к проблемному пьянству и далее к алкоголизму часто трудноуловим, важно вовремя заметить сигналы опасности и предпринимать шаги к осознанию проблемы. Проанализируйте частоту собственного потребления алкоголя и конкретные причины в каждом случае хотя бы за последние два-три месяца. Сколько раз за этот период вы пили и почему? А не являются ли эти “убедительные” поводы следствием вашего влечения к алкоголю?

И чем на более ранней стадии формирующейся зависимости человек остановится, тем легче ему будет это сделать и тем меньше психологических и прочих проблем придётся ему решать. И вообще, старайтесь получать от жизни радость без алкоголя.

Е. Егорова, врач Республиканского центра общественного здоровья и медпрофилактики, ЛФК

и спортивной медицины.