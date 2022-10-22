Электрички будут останавливаться в Вурнарах

С 28 октября для всех пригородных поездов сообщением Казань – Нижний Новгород – Казань вводится остановка на станции Вурнары. Дополнительная остановка введена в связи с многочисленными обращениями граждан для улучшения качества обслуживания пассажиров.

В связи с этим изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов, в том числе поезда № 6193 сообщением Канаш – Шумерля (отправится со станции Канаш в 17.43, прибытие на станцию Шумерля в 19.13)

Источник: ППК «Содружество».