С 28 октября для всех пригородных поездов сообщением Казань – Нижний Новгород – Казань вводится остановка на станции Вурнары. Дополнительная остановка введена в связи с многочисленными обращениями граждан для улучшения качества обслуживания пассажиров.
В связи с этим изменится порядок курсирования некоторых пригородных поездов, в том числе поезда № 6193 сообщением Канаш – Шумерля (отправится со станции Канаш в 17.43, прибытие на станцию Шумерля в 19.13)
Источник: ППК «Содружество».
Электрички будут останавливаться в Вурнарах
С 28 октября для всех пригородных поездов сообщением Казань – Нижний Новгород – Казань вводится остановка на станции Вурнары. Дополнительная остановка введена в связи с многочисленными обращениями граждан для улучшения качества обслуживания пассажиров.