Этот год для тренера-преподавателя по плаванию физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» Натальи Федоровны Ксенофонтовой стал юбилейным как в личном, так и в профессиональном плане. В начале учебного года исполнилось 35 лет, как она начала свою трудовую деятельность. А в конце сентября отметила юбилейный день рождения.

Мы решили написать об этом известном многим шумерлинцам тренере-преподавателе по плаванию.

За годы работы через её руки прошло столько детей и взрослых!

«За длинным столом сидели члены комиссии во главе со Скаржевским. Они рассматривали кандидатов для работы во вновь открывающемся тогда детском саду комбината автомобильных фургонов «Родничок», — вспоминает юбилярша. – Открывался первый в городе детский сад с бассейном. Меня приняли туда инструктором по плаванию». Почти 22 года проработала в этом дошкольном учреждении Н.Ф. Ксенофонтова. Она вспоминает с теплотой и благодарностью и руководство, и коллектив, и воспитанников, и родителей. Здесь Наталья Федоровна выросла как педагог и инструктор, стала настоящим профессионалом своего дела.

В 2007 году состоялось значимое событие для всей Шумерли – открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп». Когда Наталье Федоровне поступило приглашение работать в нем, она долго думала, прежде чем принять его. Ведь в детском саду настолько хорошо была налажена работа, настолько её там все устраивало, что оставлять привычную работу было просто жалко. И все же новое перевесило привычное, и в 2008 году Н.Ф. Ксенофонтова с большим интересом и воодушевлением начала применять свой опыт и знания в образовательном учреждении спортивной направленности. Здесь она занималась с детьми старше пяти лет и взрослыми, стала обучать желающих плаванию. Также тренер-преподаватель более 10 лет выполняла и обязанности инструктора по физической культуре. В 2017 году она вышла на пенсию, но не оставила свою любимую работу.

Многие из бывших её учеников уже взрослые люди и водят на занятие плаванием своих детишек. В настоящее время тренер-преподаватель проводит спортивно-оздоровительные тренировки по плаванию в двух разновозрастных группах. Она занимается и с теми, кто хочет научиться плавать. Применяемая Н.Ф. Ксенофонтовой игровая форма занятий позволяет детям без стресса привыкнуть к воде, с легкостью познать технику плавания. Тренер с радостью следит за тем, как физически крепнут её воспитанники, осваивают разные техники плавания, совершенствуются и достигают спортивных успехов. В своей работе считает главным найти к каждому подход, дать почувствовать уверенность в своих силах, настроить на успех.

Наталья Федоровна с благодарностью вспоминает тех, кто в свое время и её вел по спортивному пути – учителей физкультуры, тренеров спортивной школы, преподавателей техникума, которые вдохновляли и помогали проявить себя в этой сфере, найти свое место в жизни.

Н.Ф. Ксенофонтова родилась и выросла в деревне Шумерле. В 10 лет пришла на лыжную базу ДЮСШ записываться в секцию. «Тогда не хотели меня брать, уж больно маленькой и худенькой была и выглядела совсем неспортивной девочкой, — вспоминает свое детство Наталья Федоровна. – Я заплакала и сказала: «Буду заниматься, и всё». Так и пришлось им меня принять». Вскоре настойчивая и целеустремленная девочка стала показывать неплохие результаты и занимать призовые места. Так спорт стал неотъемлемой частью её жизни.

После окончания школы три года вторым домом будущего тренера стал Уральский техникум физической культуры в Свердловске. С годами учебы у Натальи Федоровны связаны самые светлые воспоминания. С однокурсниками они жили большой дружной семьёй. Н.Ф. Ксенофонтова с сожалением отмечает, что со временем с разбросанными по всей стране выпускниками связь утратилась. Однако близкую подругу юности с появлением интернета она все-таки нашла. Людмила из Челябинска занималась в гимнастической группе, в 1982 году она даже была у подруги в гостях в Шумерле. Понравились тогда Людмиле и город, и деревня Шумерля, и природа нашего края, и гостеприимный доброжелательный народ. По окончании учебы подруга по распределению стала жить и работать далеко от Чувашии, но судьба распорядилась так, что вышла она замуж за чуваша. В этом году Людмила вместе с мужем Сергеем снова посетила Чувашию, приехала на юбилей к подруге. Состоялась долгожданная встреча спустя 40 лет! Им было о чем поговорить среди разложенных фотографий! О работе, о горестях и радостях, о личной жизни…

Наталья Федоровна сегодня — мама двух прекрасных дочерей, бабушка двух внучек и двух внуков. Выросшая в многодетной семье, приученная с детства к работе, женщина и своих детей растила в труде. Именно трудолюбие помогло им справиться с трудностями 90-х. Наталья Федоровна и сейчас не мыслит себя без своего хозяйства, хотя теперь она больше возится в нем для удовольствия, чем по необходимости. А в последнее время на её земельном участке все больше и больше стали появляться различные виды цветов.

«Однако, если долго живу в отпуске в деревне, начинаю скучать по работе. Скучаю по улыбкам, сияющим глазам детей», — говорит Н.Ф. Ксенофонтова. Начала нового учебного года каждый раз ждет она с трепетом и волнением. Тренер благодарит за созданные для педагогов хорошие условия работы и умелую организацию учебного процесса руководство учреждения — директора Валерия Павловича Брехова и методиста по спортивной школе Ольгу Владимировну Курасову. Пользуясь случаем, Наталья Федоровна обращается к шумерлинцам, которые ещё не открыли для себя физкультурно-образовательный комплекс «Олимп». Советует посещать этот городской островок физической культуры и спорта смело, так как тут работают классифицированные опытные специалисты.

Для Натальи Федоровны работа – место, где она наслаждается общением с детьми, где забывает обо всех жизненных проблемах. Тренер от всего сердца радуется плодам своей деятельности. А это – научившиеся плавать и совершенствующие техники дети, довольные родители.

«Главное, чтобы были живы и здоровы близкие, родные, друзья, чтобы был мир, — говорит Н.Ф. Ксенофонтова. – Хочется быть свидетелем успехов детей и внуков, их реализованности в жизни. А про себя могу с уверенностью сказать – мой отец гордился бы мной».

М. Ветликова.