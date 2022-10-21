Как сообщает Минспорт Чувашии, в эту субботу в республике пройдёт очередной День здоровья и спорта, проводимый ежемесячно с 2014 года. В этот день услуги республиканских и муниципальных спортивных сооружений предоставляются населению на безвозмездной основе. Для жителей городов и районов будет доступно бесплатное посещение бассейнов, спортплощадок, тренажерных залов и катков.

Следует отметить, что сегодня в республике работают около четырёх тысяч спортивных сооружений, среди них 11 стадионов, 736 спортзалов, 67 бассейнов, 3,5 тысяч тренажерных и фитнес-залов.

Шумерлинский муниципальный округ в День здоровья и спорта приглашает любителей ЗОЖ в спортивную школу им. В.Н. Ярды в Торханы с 10 до 19 часов. Как отмечается на сайте сообщества в «ВК», для жителей будет доступно бесплатное посещение спортивного и тренажерного залов, волейбольной и баскетбольной площадок. Любителей физкультуры и спорта ожидает и теннисный стол.