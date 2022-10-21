Турнир памяти тренера

16 октября в отделении адаптивной физической культуры Центра детского творчества состоялся открытый городской турнир по спортивной игре дартс, посвященный памяти тренера-преподавателя Татьяны Николаевны Филипповой.

На открытии соревнований с приветственным словом выступил заместитель председателя общества инвалидов города Шумерли Евгений Павлов, который поделился добрыми воспоминаниями о Татьяне Николаевне и пожелал всем успешного выступления.

По итогам турнира лучшие результаты показали Тимофей Тарасов (спецгруппа), Виктория Кузнецова и Кирилл Никифоров (дети), Анна Павлова (девочки), Максим Волков (мальчики), Татьяна Шуканова (девушки), Иван Хайдуков (юноши), Алена Фунтикова (женщины), Евгений Павлов (мужчины).

Победители и призеры в каждом виде программы были награждены грамотами и медалями организаторов соревнований.

Н. Майорова, тренер-преподаватель.