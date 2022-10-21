Росреестр Чувашии ускорит регистрацию недвижимости мобилизованным гражданам

Росреестр и МФЦ Чувашии приняли решение об ускорении оформления недвижимости мобилизованным гражданам.

«Для подтверждения участия в СВО подойдут любые документы, относящиеся к факту призвания на военную службу, например, повестка о мобилизации, документ из военного комиссариата», — рассказала руководитель Росреестра Чувашии Екатерина Карпеева.

Вместе с основным пакетом документов на недвижимость в Росреестр будет отправлена отсканированная повестка или документ из военкомата, увидев их, государственный регистратор проведет регистрацию права и кадастровый учет в течение часа, добавила Екатерина Владимировна.

Обратите внимание, временной срок начнет отсчитываться только с момента, когда документы поступят в Росреестр. Регистрация будет проведена за час, если не будет оснований для приостановлений или отказа в регистрации.

Первый заместитель Директора МФЦ Чувашии Елена Викторова в свою очередь отметила, что специалисты МФЦ окажут максимальное содействие заявителям при возникновении сопутствующих вопросов, связанных с оформлением недвижимости.

С какими обращениями могут подойти мобилизованные? По всем вопросам, относящимся к компетенции Росреестра. Например, оформить права на квартиру, дом, земельный участок или гараж, обратиться с договором дарения недвижимости, зарегистрировать в Росреестре земельный участок, на который имеется только Государственный акт, завершить процедуру приватизации квартиры, если на руках только договор передачи от БТИ, а в Росреестр так и не обратились и т.д.

Для чего это нужно? Чтобы защитить свои права на недвижимое имущество. Чтобы сведения о квартире, доме, земельном участке, гараже были зафиксированы в Едином государственном реестре недвижимости, который является единственным официальным источником информации об объектах и их собственниках.

Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашской Республике