Пусть годы только красят…

17 октября свой юбилей отметила ветеран библиотечного дела, активная жительница п. Дубовки Анна Анатольевна Чекменёва.

Родилась юбилярша в Пермском крае 17 октября 1952 г. Ее будущий муж, уроженец Дубовки Николай Васильевич, приехал в эти края по вербовке на заготовку леса. А Анна, после окончания десятилетки, работала санитаркой в больнице, куда и привезли Николая, получившего производственную травму. Так в больнице и познакомились. Анна уже с юности была активисткой: хорошо пела и ездила выступать с агитбригадой в леспромхоз. Молодые сдружились еще больше и вскоре, поженившись, уехали в Иркутскую область.

Через 4 года Чекменёвы приехали в Дубовку в отпуск и остались здесь жить. В 1975 году Анна устроилась на работу в библиотеку. «Я счастлива, что попала в этот коллектив, меня там так тепло встретили. За долгие годы работы в библиотеке всегда слышала в свой адрес только хорошее», — вспоминает А.А. Чекменёва. Нехватку специального образования с лихвой компенсировало стремление развиваться. Она много читала, ездила на курсы повышения квалификации и стала отличным специалистом. Хотя Анна Анатольевна теперь и не работает в библиотеке, но до сих пор поддерживает тесную связь и с читателями, и с бывшими коллегами.

Анна Анатольевна с трепетом вспоминает годы работы. Например, как она вела клуб по интересам «Хозяюшка», где все члены друг друга чему-то учили: кто шить, кто вязать. Сама она давала уроки кулинарии. Интересно было участвовать в районных мероприятиях, готовить праздники, а актив районной библиотеки всегда помогал ей с организацией.

Будучи уже на заслуженном отдыхе А.А. Чекменёва долгое время являлась старостой поселка, депутатом Большеалгашинского сельского поселения. Она и сегодня всегда активная, целеустремленная, в центре событий.

Поздравляем Анну Анатольевну с юбилеем! Желаем здоровья, удачи, вдохновения во всех начинаниях!

Коллектив Централизованной системы библиотечного и архивного дела Шумерлинского МО.