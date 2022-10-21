На улице Школьной – новая дорога

Полным ходом идет ремонт участка дороги по ул. Школьной в пос. Красный Октябрь по программе инициативного бюджетирования. Общая стоимость работ по контракту составляет более 2 млн рублей. На проведение работ из республиканского бюджета выделено 1 млн 617 тыс. рублей, из бюджета Шумерлинского муниципального округа — 303 тыс. рублей. Размер софинансирования населения составило 101 тыс. 112 рублей. Работы выполняет ООО «ДПМК «Шумерлинская».

Источник: сайт Шумерлинского МО.