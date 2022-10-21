На родном языке понятнее: предложения в соцсетях принимают и на чувашском

Система мониторинга «Инцидент менеджмент», которая фиксирует сигналы людей в соцсетях для их решения органами власти, усовершенствована и может обрабатывать запросы на чувашском языке. Об этом сообщает Центр управления регионом Чувашской Республики.

«Для того, чтобы жители республики могли задавать вопросы на родном языке, была проведена серьезная работа – мы «научили» систему автоматически распознавать чувашские слова. Уверен, это нововведение поможет не пропустить ни одно обращение жителей и решать их вопросы более оперативно», – отмечает заместитель руководителя ЦУР Чувашии Алексей Белов.

Кстати, первым сообщением на чувашском языке, принятым системой, стал сигнал о ласточке, свившей гнездо прямо в стенах Трехбалтаевской средней школы Шемуршинского района. В этом году там прошел капитальный ремонт. Строители пожалели птицу с птенцами и не тронули гнездо. Позже ласточки улетели на юг, а пользователи соцсетей заинтересовались судьбой опустевшего птичьего домика. Сейчас в школе решают – убрать гнездо из-под потолка или сделать в этой зоне своеобразный живой уголок и ждать весеннего возвращения птиц.