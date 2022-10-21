МВД информирует о порядке приобретения гражданства Российской Федерации

4 октября 2022 года Президент Российской Федерации подписал законы

о ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России, вступившие в силу 5 октября 2022 года. Ими определено, что со дня принятия в Российскую Федерацию новых территорий, граждане ДНР, ЛНР, Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на этот день на данных территориях или ранее постоянно проживавшие и въехавшие в Россию, в том числе через территории третьих государств, а также их несовершеннолетние дети, приобретают гражданство Российской Федерации в порядке признания их гражданами Российской Федерации при условии принесения Присяги гражданина Российской Федерации.

Прием заявления о выдаче (замене) паспорта гражданина Российской Федерации осуществляют подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по экстерриториальному принципу.

При подаче заявления о выдаче (замене) паспорта заявитель проходит обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию

и фотографирование.

Перечень документов, представляемых гражданином вместе с заявлением о выдаче (замене) паспорта:

1) две личные фотографии размером 35 x 45 мм;

2) свидетельство о рождении заявителя;

3) один из документов, удостоверяющих личность и гражданство заявителя (паспорт гражданина Украины, ДНР или ЛНР, содержащий сведения о регистрации по месту жительства на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей в любой период до дня принятия в Российскую Федерацию указанных субъектов, либо с приложением справки о регистрации, выданной к ID-карте, или паспорт гражданина СССР образца 1974 года, или вид на жительство лица без гражданства на территории Украины, ДНР или ЛНР, или временное удостоверение личности лица без гражданства в Российской Федерации, или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, выданное лицу не имеющему других документов, удостоверяющих личность и гражданство Украины, которые содержат отметку о регистрации по месту жительства на территории ДНР, ЛНР, Херсонской или Запорожской областей на указанную дату).

Для признания гражданином Российской Федерации ребенка,

не достигшего четырнадцатилетнего возраста одним из родителей ребенка или иным его законным представителем подается заявление в территориальные органы МВД России по месту жительства или по месту пребывания ребенка или его законного представителя, а в случае отсутствия места жительства и места пребывания — по месту фактического проживания ребенка или его законного представителя.

Предъявленные гражданином документы, выполненные на иностранном языке, без дублирования в них записей на государственном языке Российской Федерации, подлежат переводу на русский язык с обязательным нотариальным заверением верности перевода.

Указанные государственные услуги предоставляются без взимания государственной пошлины.

МВД по Чувашской Республике.