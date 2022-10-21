Качество жизни зависит от инициатив

Что необходимо для качественной и комфортной жизни горожан и сельчан? Хорошо оплачиваемая работа, социальные гарантии, доступное образование, медицинское обслуживание…

А еще – ухоженные придомовые и общественные территории, обустроенные детские и спортивные площадки, качественные дороги и тротуары.

В чистом, благоустроенном месте комфортно жить, воспитывать детей,

мечтать о будущем.

Теме реализации программы инициативного бюджетирования, направленной на поддержку проектов по благоустройству территорий, на страницах нашей газеты мы посвятили не один десяток статей. И в городе, и в районе (муниципальном округе) программа нашла живой отклик среди населения и с успехом претворяется в жизнь.

Напомним основную суть программы. Для того чтобы инициатива по благоустройству территории города, села, деревни была финансово поддержана, жителям достаточно простой сметы и своего согласия на софинансирование. Выбравшие проект инициативного бюджетирования граждане имеют возможность следить за его реализацией, напрямую общаться с подрядчиком, высказывать свое мнение о ходе работ и, что немаловажно, контролировать движение финансовых средств.

Как уже сообщала наша газета, в этом году на территории Шумерлинского муниципального округа по программе инициативного бюджетирования реализуются 72 проекта на общую сумму 72 млн 63 тыс. руб. (из республиканского бюджета – 56,9 млн руб., из местного – 11,3 млн руб., средства населения – 3,9 млн руб.). В основном проекты направлены на ремонт грунтовых дорог, обустройство противопожарных водоемов, благоустройство памятных мест, ремонт скважин и инженерных водопроводных сетей.

Не стала исключением и деревня Шумерля. Там, начиная с 2018 года в жизнь воплощены 15 местных инициатив по благоустройству территории поселения на общую сумму порядка 7,5 млн руб. (проекты по ремонту дорог, обустройству контейнерных площадок, благоустройству памятных мест, по некоторым видам ремонтных работ в средней школе). В этом году Минсельхозом Чувашии были поддержаны 6 проектов, инициированных жителями деревни: два проекта по ремонту грунтовой дороги по ул. Горького на общую сумму чуть более 2,5 млн руб. (2 млн 52 тыс. руб. из республиканского бюджета, 393 тыс. руб. – из местного бюджета, около 120 тыс. руб. – средства граждан), один — по ремонту дороги по ул. Сосновой на сумму около 2 млн 770 тыс. руб. (республиканский бюджет – 2 млн 217 тыс. руб., местный бюджет – 277 тыс. руб., средства граждан составили 280 тыс. руб., подрядчик — ООО «Алмар21», г. Чебоксары), проекты по ремонту водопроводных сетей по ул. Энгельса и по ул. Благовещенской на общую сумму около 570 тыс. руб. (республиканский бюджет – 450 тыс. руб., местный бюджет — 57 тыс. руб., средства граждан – 63 тыс. руб., подрядчик — ООО «ЗП-Диана», г. Чебоксары) и проект благоустройства парка Победы (второй этап) на общую сумму 1 млн 885 тыс. руб. (республиканский бюджет – 1 млн 508 тыс. руб., местный бюджет — 188,5 тыс. руб., средства граждан — 188,5 тыс. руб., подрядчик – ООО «Авангардстрой», г. Чебоксары).

Все работы на объектах, кроме парка Победы (срок окончания работ по договору – 25 октября 2022 г.), подрядчиками завершены.

Мы выехали в деревню Шумерлю и на месте ознакомились с реализованными инициативами.

Владимир Кадеев, депутат Собрания депутатов Шумерлинского муниципального округа от Шумерлинского избирательного округа:

-Зимой в домах, расположенных на улицах Калинина и Энгельса, из-за плохой циркуляции вода регулярно замерзала. Поэтому закольцовка водопровода на этом участке давно была жизненно необходима. Я сам живу на ул. Энгельса и знаю проблему изнутри. Благодаря программе инициативного бюджетирования наш проект получил финансовую поддержку и закольцовка водопровода была произведена. Огромное спасибо подрядчику за качественную работу. Надеемся, что теперь проблема окончательно решится.

Надежда Ермекеева, начальник отделения почтовой связи:

Мы живем с семьей по ул. Горького. В этом году по программе инициативного бюджетирования заасфальтирован участок как раз рядом с нашим домом. По новенькому асфальту стало удобно и ездить, и ходить. Красота! На следующий год, надеемся, асфальтирование одной из самых длинных дорог в деревне продолжится. Мы готовы принять самое активное участие в реализации не только этого, но и других проектов по благоустройству родной деревни.







Ольга Дмитриева.