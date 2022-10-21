И вновь первые

В Чувашии самые высокие показатели финансового обеспечения проектов инициативного бюджетирования в Приволжском федеральном округе. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Научно-исследовательского финансового института Минфина России.

В республике проекты инициативного бюджетирования реализуются с 2017 года. Мероприятия проводятся в рамках двух госпрограмм: «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Чувашской Республики» и «Формирование современной городской среды на территории Чувашской Республики» на 2018—2024 годы.

В 2021 году доля средств, выделенных из республиканского бюджета на реализацию инициативных проектов, была на уровне 0,73 %. Бюджетная поддержка инициативного бюджетирования на одного человека составила 435,99 руб. Реализация проектов осуществляется в целях содействия в решении вопросов местного значения, улучшения качества предоставления социальных услуг на местном уровне, а также повышения эффективности расходования бюджетных средств за счет вовлечения населения и бизнеса в процессы принятия решений по их использованию.

В 2021 году в Чувашской Республике реализовано 954 инициативных проекта. На их воплощение из республиканского бюджета было направлено 526,6 млн рублей, а за счет всех источников — 805,3 млн рублей.

Так, в минувшем году по инициативе жителей республики было отремонтировано 320 автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных переходов и остановок, 140 объектов водоснабжения и водоотведения, обустроено 117 водных объектов и водоемов, 88 мест захоронений, благоустроено 84 места массового отдыха, 74 детские игровые площадки и т.д.

В республиканском бюджете Чувашии 2022 года на реализацию инициативных проектов первоначально было предусмотрено 414,6 млн рублей. При первом уточнении бюджета в марте текущего года эта сумма была увеличена на 285,4 млн рублей и составила 700 млн рублей. В рамках второго уточнения предусматривается дополнительно 258,8 млн рублей. Общий объем выделяемых средств на реализацию инициатив граждан республики составит 958,8 млн рублей.

Источник: Минфин Чувашии.