До окончания работ осталось совсем немного

В парке им. 50-летия пионерской организации завершена реконструкция

фасада кинотеатра. После того, как подрядчик убрал строительные леса,

активно началось благоустройство территории вокруг здания,

с укладкой брусчатки и посадкой растений.

Вообще, флора парка пополнится новыми культурами. Вокруг озера высажены ивы и ирга, в фестивальной зоне — кустарники и частично засеян газон. Зона дендрария пополнилась березами, кленами, вязом, рябиной, дубом, бузиной, елью, пихтой и орехом. Возле входной группы посажены спиреи, ели и сирень.



Источник: vk.com/park_shumerlya.