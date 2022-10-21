Готовность номер один

С 1 ноября городские службы переходят на зимний режим работы. Во дворе, гараже и в мастерской базы МУП «БТИ» кипит работа: слесари, автомеханики, водители готовят к сезону разные машины и навесные компоненты. Сотрудники провели расконсервацию техники, используемой в зимний период: КДМ, автогрейдер, трактора, роторный снегоочиститель.

Полным ходом идёт заготовка песко-соляной смеси. На базу завезена техническая соль. В общем объеме планируется подготовить на зиму порядка 900 тонн.

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