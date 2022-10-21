В Шумерле стартовал второй этап Общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью»

Акция проходит с 17 по 28 октября. Она направлена на привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления.

В рамках акции правоохранительные органы совместно с коллегами из других ведомств проводят разъяснительные работы среди населения, рейдовые мероприятия, направленные на проверку мест массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Сообщить о фактах употребления и сбыта наркотиков можно по номеру 102, по телефону доверия 8 (8352) 58-33-33 и телефону дежурной частей межмуниципального отдела МВД России «Шумерлинский» 2-25-50.