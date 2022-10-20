19 октября на заседании Совета безопасности РФ Президент Владимир Путин поручил главам регионов совместно с Народным фронтом, движением «Мы вместе», волонтёрами взять под контроль оказание всесторонней поддержки семьям, чьи родные призваны на военную службу по мобилизации, — детям, родителям, жёнам, близким людям всех защитников.



В связи с этим сегодня же в администрации города Шумерли прошло совещание под началом Валерия Шигашева, на котором обсуждены ключевые моменты оказания помощи семьям мобилизованных.



Предложений звучало много: от оказания квалифицированной психологической помощи до простой и необходимой в быту поддержки — починить кран, поменять замок. Как правило, эти вопросы лежат на мужских плечах и сейчас очень важно не оставлять женщин один на один с подобными проблемами.



Основной организацией, курирующей подобные вопросы, назначен Шумерлинский Центр социального обслуживания населения города Шумерли. Его директор Елена Волкова рассказала о «серебряных» волонтерах, готовых оказать помощь в сопровождении детей мобилизованных мужчин в детские сады, учебные заведения, кружки.



Заместитель главы по социальным вопросам Ирина Сасакина рассказала о тех мерах соцподдержки, которые уже получают семьи военнослужащих (о бесплатном двухразовом питании школьников и об освобождении от родительской платы родителей детсадовцев), и о тех, для которых сейчас готовится правовая основа. Речь идёт о стипендии для школьников в размере двух тысяч рублей.



Обсуждение прервал телефонный звонок. Ирине Баторшиной (об этой семье мы недавно писали в газете) по видеосвязи позвонил муж Александр, который в настоящее время несёт службу в батальоне «Атал». Вопросы рабочей группы: какая помощь нужна? что сделать для семьи? чем поддержать наших бойцов там? — застали Александра врасплох. Позвонив супруге, он никак не ожидал оказаться на совещании в рабочем кабинете главы администрации.

Мы решили не мучить Александра вопросами, и счастливая Ирина продолжила разговор с мужем за дверями кабинета.



В итоге на совещании было принято решение создать постоянную активную группу, где совместно со всеми службами города, волонтёрами, активистами будут оперативно решаться вопросы семей мобилизованных, с какими бы вопросами они ни обратились.

А. Аношина.