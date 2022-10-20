Вопросы состояния и ремонта дорог – в топе сообщений жителей Чувашии в соцсетях

Ремонт дорог – самая популярная тема обращений, которые фиксирует в соцсетях и передает для работы в органы власти Центр управления регионом Чувашской Республики. За III квартал специалисты ЦУР зафиксировали больше двух тысяч таких сообщений пользователей. В ТОП-5 тем также входят благоустройство, ЖКХ, общественный транспорт и социальное обслуживание населения. Среди вопросов, касающихся дорог, традиционно встречаются уточнения сроков ремонта Лапсарского проезда и улицы Гражданской в Чебоксарах, фиксируются обращения о ремонте дорог в Алатыре, Порецком, Ибресинском, Шумерлинском районах.

О дорогах говорили и во время недавнего приема граждан, проведенного помощником Президента России Ларисой Брычёвой совместно с заместителем полномочного представителя Президента России в ПФО Игорем Паньшиным. Обсуждался участок длиной более 12 км в Шумерлинском районе (от Пинер до примыкания дороги «Чебоксары-Сурское»). На неудовлетворительное состояние дороги пожаловался житель Чувашии Сергей Александрович.

«Часть этого участка в пять километров на сегодняшний день используется строителями автодороги М-12», – доложил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашской Республики Павел Данилов. Он объяснил, что дорога будет восстановлена в полном объёме как подъездные пути, используемые при строительстве.

Покрытие второй части дороги протяженностью 7 км – щебеночное. В шумерлинском муниципальном бюджете на разработку проекта ее асфальтирования в этом году заложены 7 млн рублей. Отметив небольшое количество постоянно проживающих в близлежащих поселках людей (всего чуть больше двухсот человек), министр предложил не тратить 7 миллионов на проектно-сметную документацию, а уже в этом году обеспечить на эти деньги эксплуатационные характеристики дороги. При этом в 2023—2024 годах поддержать муниципальный округ выделением средств из дорожного фонда Чувашской Республики и довести обозначенные семь километров до нормативного состояния.