Российские регионы внедряют принципы устойчивого развития

Продвижением ESG-повестки (environment, social, governance — экологическое, социальное развитие и корпоративное управление) в России занимался и продолжает заниматься бизнес, особенно отечественные компании, работающие на экспорт. Но сегодня все более значимыми игроками на этом направлении становятся российские регионы, ориентирующиеся в своей работе на принципы устойчивого развития.

ESG-повестка основывается на 17 целях устойчивого развития, провозглашенных Организацией Объединенных Наций. Под этими целями принято понимать заботу о людях и о мире, в котором они живут. Это обеспечение населения едой, водой, образованием, работой, развитие населенных пунктов, защита природы и климата и т.д.

Люди полагают, что такими глобальными вопросами в первую очередь должны заниматься власти разных уровней. В ходе опроса ВЦИОМ 46 процентов сказали, что в большей степени достижению целей устойчивого развития и принципов ESG должны способствовать федеральные власти, а 32 процента сказали, что региональные.

Сами регионы также активно включают ESG-повестку в стратегию своего развития. Например, Мордовия, Чувашия и Ульяновская область этим летом подписали соглашение о сотрудничестве в сфере контроля углеродного баланса. Оно предполагает создание полигонов для разработки и испытаний технологий контроля углеродного баланса, дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров. По словам главы Чувашии Олега Николаева, в республике уже начаты работы по созданию карбонового полигона в рамках проекта «Волга — экологический прорывной регион ESG».

Продолжая тему Волги, Самарская область поставила цель к 2025 году в три раза (на 200 миллионов кубометров) сократить объем сбрасываемых в реку загрязненных сточных вод. Для этого в ближайшие годы в регионе построят 30 очистных сооружений с применением новейших технологий.

«Зеленые» финансы

Многие регионы заключают соглашения о сотрудничестве в сфере ESG с крупнейшими российскими банками. К примеру, в прошлом году Татарстан заключил такое соглашение с ВТБ. Оно предусматривает финансирование по социальным, экологическим направлениям и развитию комфортной городской среды, организации выпуска региональных «зеленых» облигаций, развитию предпринимательства и т.д.

Чувашия и ПСБ подписали соглашение о развитии в республике проектов в области устойчивого развития с использованием «зеленых» финансовых инструментов и банковских продуктов. Также банк окажет содействие в организации и проведении мероприятий, программ, обучающих курсов по реализации на практике принципов ESG.

Несколько регионов в этом году подписали соглашения со Сбером. Одно из них — между банком и Нижегородской областью предполагает совместную работу по улучшению экологической ситуации в области и сокращению объемов твердых коммунальных отходов. «Среди „якорных“ проектов, реализуемых в регионе и построенных на принципах ESG, — создание экотехнопарка, запуск экологической карты, — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, которого цитирует ТАСС. — Запущен проект „Волонтеры ESG“, задача которого — объединить органы власти, бизнес и НКО в единую систему взаимодействия. Разработан первый пакет рекомендаций для ESG-трансформации бизнеса, они охватят более 6000 предприятий области».

Правительство Оренбургской области и Сбербанк договорились о взаимодействии по проектам, направленным на внедрение принципов устойчивого развития, в том числе в рамках типовой региональной ESG-модели. Она позволяет узнать, как выглядит регион по ключевым факторам устойчивого развития в сравнении с другими регионами, и оценить возможности улучшения ситуации и привлечения финансирования для проектов в области ESG.

«Привлекая инвестиционные проекты в наш регион, мы в первую очередь смотрим на вопрос с точки зрения экологии. И это не только природосберегающие технологии, но и культура труда и современность производств. Сегодня устойчивое развитие экономики невозможно без соблюдения этих главных принципов. Жители нашей области должны жить и работать в комфортных условиях», — подчеркнул вице-губернатор Оренбургской области Игнат Петухов.

«Цели устойчивого развития, определенные ООН, — это генеральная линия развития человечества. Она может масштабироваться на разные территории, включая и отдельные страны, и регионы, и даже города, — рассказал „РГ“ руководитель Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. — Если регионы разрабатывают долгосрочные планы в виде стратегий социально-экономического развития, то включение сюда в качестве базовых принципов положений, заложенных в ЦУР ООН, вполне оправдано».

32 процента граждан считают, что продвижение принципов ESG — задача региональных властей

Двигаться в этом направлении надо, уверен эксперт. И некоторые регионы поймали эту волну. Например, Сахалинская область, используя свои природно-географические преимущества, может заявлять амбициозные цели в части ESG-перехода. «Другое дело, что многие российские регионы еще находятся в фазе активного индустриального развития, связанного с экстенсивным использованием природных ресурсов. Сложно, например, одномоментно отказаться от массовой добычи угля или от ряда обрабатывающих производств, которые загрязняют окружающую среду, и осуществить переход к полному соблюдению принципов безуглеродной экономики. Для этого нужно предусмотреть долгосрочную стратегию», — отметил специалист.

Лучшие из лучших

Показателем того, насколько успешно субъекты РФ внедряют принципы устойчивого развития, служат ESG-рейтинги. Национальное рейтинговое агентство с этого года начинает присваивать такие рейтинги субъектам РФ. Как заявили в НРА, ESG-рейтинги дадут возможность оценить вклад каждого из регионов в повестку устойчивого развития России и оценить качество трансформации аспектов ESG в политике и стратегии регионального развития.

Как рассказала в ходе конференции «Вызовы-2030. Устойчивое развитие регионов» генеральный директор НРА Алина Розенцвет, такие рейтинги нужны самим субъектам РФ. «В первую очередь можно говорить о социально-политической потребности. Речь идет об интеграции государственных интересов в повестку самого региона, — пояснила она. — Регионы давно делают собственные стратегии социально-экономического развития, и там фигурируют вопросы ESG-повестки. Сегодня самые продвинутые из регионов создают собственную ESG-стратегию».

Во-вторых, по словам гендиректора, это способ для региона понять, где он сейчас находится. В ESG-рейтингах, в отличие от кредитных, нет ничего плохого, если оценка не является самой высокой. Это говорит о том, что регион в принципе интересуется этой темой, пояснила Алина Розенцвет. Ну и, конечно, это хороший пример для работающих в регионе компаний, показать, что администрация находится на острие этой самой повестки.

Некоторые агентства уже выпускают рейтинги и рэнкинги устойчивого развития регионов России. К примеру, в прошлогоднем ESG-рэнкинге рейтингового агентства RAEX первое место заняла Ленинградская область. За ней следуют Санкт-Петербург, Москва, Республика Татарстан, Ханты-Мансийский АО. В другом рэнкинге, от агентства SGM, примерно те же лидеры, но в другом порядке. Впереди всех Москва, далее Санкт-Петербург, Московская область, Татарстан, Тюменская область, Ханты-Мансийский АО.

За последние два-три года интерес российских регионов к теме устойчивого развития заметно вырос, рассказала на конференции «Вызовы-2030. Устойчивое развитие регионов» генеральный директор агентства SGM, советник президента — генерального директора по устойчивому развитию «ИК РУСС-ИНВЕСТ» Елена Долгих. «На мой взгляд, основными драйверами повестки устойчивого развития в России будут регионы. Точнее, они уже ими стали, — отметила она. — По моим оценкам, 15 регионов России уже активно включены в этот процесс, шесть-семь имеют об этом представление. То есть охвачен практически каждый четвертый регион страны».

Эксперт привела конкретные примеры работы регионов: Липецкая область разработала стратегию социально-экономического развития с учетом факторов ESG, Ленинградская область разрабатывает стратегию низкоуглеродного развития. Татарстан реализует повестку «зеленой экономики». Сахалинская область создает проект регулирования выбросов и поглощений парниковых газов.

В рэнкингах обоих агентств на высокой позиции оказался Ханты-Мансийский автономный округ — Югра. Как рассказал в ходе конференции директор департамента экономического развития — заместитель губернатора ХМАО — Югры Роман Генкель, в регионе при перезаключении ежегодного соглашения с компаниями теперь обязательно вставляют пункт, что они должны соответствовать принципам ESG. Ни у кого это не вызывает отторжения, заверил он.

«В соглашениях есть стандартные пункты, предполагающие создание той или иной инфраструктуры. Но мы изначально делали большой упор на то, чтобы компании поддерживали и социально ориентированный бизнес. У нас проходит масса мероприятий, которые финансируются за счет этих программ», — отметил замгубернатора.

Российским регионам нужно самим выбирать, как им использовать концепцию устойчивого развития, считает директор центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. «У нас абсолютно разные регионы. У одних есть нефть, золото, алмазы, там высокие зарплаты. А есть территории, где не хватает рабочих мест, нет высокорентабельных предприятий, — сказал он „РГ“. — Для каждого региона должна быть создана своя схема стратегического развития — в зависимости от демографической ситуации, от наличия производительных сил, в зависимости от знаний людей».

Источник: rg.ru.