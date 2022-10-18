Педагогов Чувашии приглашают к участию в новом проекте

Организаторы Форума классных руководителей реализуют проект «Книга автобиографий учителей ФКР». Автором инициативы является полуфиналист телешоу «Классная тема» Елена Вострикова.

Педагогам предлагают написать автобиографию, ответить на главный вопрос: «Как и почему вы стали учителем?» и дать полезный совет будущим поколениям и своим коллегам.

На основе собранных материалов будет издана книга. В нее войдут краткие автобиографии по блокам «Мастера нескольких десятилетий» от 1970-х годов до наших дней.

«Профессия учителя всегда считалась одной из самых почетных, уважаемых и ответственных. Задача общества — ценить учительский труд. Я считаю, что проект «Книга автобиографий учителей ФКР» важен и своевременен. Благодаря проекту мы сохраним историю о педагогах страны, которые не только учат детей, но и сами стремятся учиться, быть в курсе современных тенденций и развиваться в профессии», — говорит участница I Всероссийского форума классных руководителей, учитель английского языка чебоксарской средней школы №41 Наталья Петрова.

Книга автобиографий учителей ФКР выйдет в свет в следующем году как один из этапов работы в рамках Года педагога и наставника.

Принять участие в проекте можно до 31 декабря 2022 года. Материалы принимаются по почте: evostrikova69@mail.ru.