Начинается реализация проекта "Расскажи мне, кукла, сказку! "

В содружестве городской детской библиотеки-филиала № 1 им. С.Я. Маршака, Центра детского творчеств и Совета женщин в городе начинается реализация партнерского проекта «Расскажи мне, кукла, сказку».

Городская библиотека-филиал № 1 им. С.Я. Маршака стала участницей партнерского проекта Благотворительного фонда Чувашского республиканского совета женщин и Чувашского государственного театра кукол «Расскажи мне, кукла, сказку — создание в библиотеках домашних спектаклей молодыми семьями», поддержанного грантом Минэкономразвития Чувашии.

30 сентября состоялась онлайн-конференция с партнерами и участниками проекта. Заместитель председателя Союза женщин Чувашии Нина Глотова и директор Чувашского театра кукол Елизавета Абрамова рассказали о проекте и ответили на вопросы, касающиеся создания на базе библиотек 26-и кукольных клубов любителей сказок. В онлайн-конференции приняли участие режиссер Чувашского театра кукол Денис Андронов и главный художник театра Евгения Лашманова. Денис Андронов рассказал о режиссуре и о том, как подобрать произведение для постановки спектакля. Евгения Лошманова поделилась историей создания кукол и минидекораций. Совместно с молодым режиссером в режиме «онлайн» они показали, как нужно ставить кукольные спектакли на дому.

Презентация проекта «Расскажи мне, кукла, сказку» продолжилась 8 октября в сельском Доме культуры деревни Верхние Ачаки. На встрече присутствовали представители муниципальных женсоветов Чувашии и молодые семьи. В мероприятии приняли участие председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, а также Нина Глотова и Елизавета Абрамова. Они рассказали о целях и задачах проекта, ответили на вопросы и передали представителям женсоветов по два комплекта настольных кукольных мини-театров для последующей передачи комплектов библиотекам-участницам. Шумерлю на данном мероприятии представляла семья Прониных.

В ходе реализации проекта на базе городской детской библиотеки-филиала № 1 им. С.Я. Маршака и Центра детского творчества будут проходить театрализованные постановки по мотивам русских народных сказок, организованы творческие мастер-классы с участием профессиональных режиссеров.

Е. Каширина.