Жители Чувашии приглашаются к участию в акции по сбору макулатуры #БумБатл

В Чувашской Республике с 15 сентября по 15 ноября проходит ежегодная эко-акция #БумБатл.

«Данная акция способствует достижению целей регионального проекта, «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», помогает не только сохранять природу, но и обрести полезную экологическую привычку сортировать отходы», — отмечает министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов.

По всей стране открылись пункты приема макулатуры, в школах, колледжах и вузах России начались эко-уроки и лекции, а на перерабатывающих предприятиях прошли первые экскурсии.

Акция призвана привлечь внимание жителей страны к необходимости разумного потребления ресурсов и важности раздельного сбора отходов.

#БумБатл пройдет уже в третий раз в поддержку нацпроекта «Экология», согласно которому, к 2024 году на переработку должно направляться не менее 60% твердых коммунальных отходов.

Проявить заботу о природе и помочь ей может каждый, сдав бумагу. Для этого достаточно до 15 ноября принести ненужную бумагу в специальный пункт приема, откуда она отправится на переработку.

«БумБатл» это не только сбор макулатуры, но еще и соревнования по количеству собранного вторсырья.

В финале акции определят трех самых результативных участников в каждой из категорий — детские сады и школы, вузы, ссузы, компании.

С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте: бумбатл.рф

Минприроды Чувашии.