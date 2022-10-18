Государство поможет жителям Чувашии провести газ и приобрести необходимое оборудование

Президент России Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя» поручил главам регионов предоставить нуждающимся субсидии для приобретения необходимого оборудования и подключения к газопроводам. По словам Главы государства, для многих семей оплата газового оборудования и работ внутри участка – серьезная нагрузка на семейный бюджет. Прежде всего это касается многодетных семей, ветеранов, инвалидов и семей с низкими доходами.

Вместе с тем он отметил: бюджетные возможности регионов различаются, поэтому увеличение субсидий в ряде субъектов поддержат за счет федеральных ресурсов.

Надо отметить, что в Чувашии уже компенсируют часть затрат домовладельцев. «Выделение средств на газификацию и приобретение газоиспользующего оборудования – ощутимая помощь жителей республики, особенно актуальная для сельчан, – подчеркнула министр труда и социальной защиты Чувашской Республики Алена Елизарова. – Сегодня в регионе выделяется 40 тысяч рублей на газификацию и приобретение соответствующего оборудования, и на середину октября данной мерой поддержки уже воспользовались 45 человек».

С сентября круг получателей этой меры поддержки в Чувашии расширен. Раньше в него входили труженики тыла, ветераны труда, дети войны, инвалиды, семьи, имеющие детей-инвалидов, а также малоимущие и многодетные. Теперь в список добавлены семьи военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.

Также Владимир Путин поручил продлить программу социальной газификации после 2022 года и предложил распространить ее на медицинские учреждения. «Мы уже договорились включить в программу социальной газификации школы, подвести к ним сети. Считаю правильным, если в ближайшее время правительство вместе с «Газпромом» примет аналогичное решение в отношении медицинских организаций: поликлиник, больниц, ФАПов», — сказал он.