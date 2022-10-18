В ноябре пройдет «Большой этнографический диктант»

С 3 по 8 ноября а в седьмой раз пройдет Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Ежегодно жители Чувашской Республики активно присоединяются к Акции. Диктант проводится в канун Дня народного Единства в онлайн и офлайн форматах. Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей. Региональным координатором в Чувашской Республике является Министерство культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Цель VII Международной просветительской акции — привлечь внимание людей к истории, культуре и традициям народов, населяющих страну. Это знание способствует укреплению согласия, межэтнического мира и национального единства народов Российской Федерации, а также поднимает уровень этнографической грамотности населения.

Участниками Акции ежегодно становятся миллионы жителей России и зарубежных стран независимо от возраста, образования, вероисповедания и гражданства. Диктант впервые прошел 4 октября 2016 года, участие в нём приняли 90 000 жителей России. А уже в 2021 году к Акции присоединились более 2,5 миллионов человек из всех регионов России и 95 стран мира. В Чувашии Акцию поддержали порядка 17,0 тыс. участников.

Диктант писали на всех континентах, а самой экзотической площадкой стала Международная космическая станция, на тестовые вопросы на орбите отвечал космонавт Сергей Прокопьев.

Рабочие языки Диктанта – русский, английский, испанский.

Задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов. Для участников старше 16 лет из 30 вопросов:

20 — общих для всех;

10 — уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий — 100. Время прохождения — 45 минут.

Для офлайн участия в Диктанте приглашаем всех желающих 3 ноября на уникальную площадку в Чувашский национальный музей (г. Чебоксары, Красная пл., 5/2), начало написания Диктанта – 11.00 час. Ответить на вопросы в онлайн формате можно с 3 по 8 ноября на официальном сайте www.miretno.ru.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте Диктанта до 11 ноября 2022 года.

Более подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте www.miretno.ru и в официальной группе «ВКонтакте» – https://vk.com/miretno. Телефон для справок — (8352) 56-54-34.