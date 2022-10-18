Алатырь, Канаш и Шумерля лидируют по активности в соцсетях

Жители именно этих городов чаще всех оставляют в соцсетях сообщения об обнаруженных ими недочетах в благоустройстве, ЖКХ, содержании дорог и других сферах. Соответствующий рейтинг по итогам третьего квартала 2022 года составили в Центре управления регионом Чувашской Республики.

Следующие три строчки рейтинга активности заняли сельские муниципалитеты – внимательностью отличились Шемуршинский, Шумерлинский и Мариинско-Посадский районы.

Напомним, Центр управления регионом Чувашской Республики фиксирует обращения жителей и держит на контроле выполнение обозначенных недочетов. За три месяца люди оставили в соцсетях больше 7,5 тысяч сообщений, при этом сразу 720 из них написали алатырцы.