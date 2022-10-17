Шумерлинцам вручены знаки комплекса ГТО

В городе Шумерля продолжается внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Работники предприятий, учреждений города, учащиеся общеобразовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений регулярно принимают участие в сдаче тестовых испытаний комплекса ГТО.

На текущей неделе работникам АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», МБДОУ «Детский сад №15 «Сказка», МБДОУ «Детский сад №16 «Рябинушка», БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Минобразования Чувашии, успешно сдавшим тестовые испытания во втором квартале 2022 года, в торжественной обстановке были вручены очередные удостоверения и знаки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

Поздравляем всех обладателей знаков ГТО!

Источник: gshum.cap.ru.