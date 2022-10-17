Продолжаются работы по строительству спортивной площадки с футбольным полем в д. Торханы

Главной задачей спорта на селе является вовлечение в систематические тренировки абсолютного большинства детей и подростков. Для этого необходимо создание спортивной инфраструктуры и новой системы массового сельского спорта, гарантирующей общедоступные занятия и формирующей устойчивый интерес к регулярным тренировочным занятиям и здоровому образу жизни.

Для представления жителям д. Торханы и близлежащих сельских поселений территории культурно-развлекательного и спортивного досуга в июле месяце началось строительство спортивной площадки с футбольным полем при МАУ ДО «Спортивная школа им.В.Н. Ярды Шумерлинского муниципального округа». Работы на данном участке проводит подрядчик ООО «Малая строительная организация «Аликовская». Работы ведутся в соответствии с графиком.

Справочно: общая стоимость работ по контракту составляет 27687590 рублей, из них из республиканского бюджета Чувашской Республики — 23174500 рублей и из бюджета Шумерлинского муниципального округа — 4513090 рублей. Срок окончания строительства объекта капитального строительства — декабрь 2022 года.

Источник: сайт администрации Шумерлинского МО.