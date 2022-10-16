Уметь держать удар судьбы

День отца был учрежден осенью прошлого года указом Президента России, согласно которому праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.

О мужчинах, оставшихся без жены и в одиночестве воспитывающих детей, наша газета писала неоднократно. В силу жизненных обстоятельств главную роль родителя они взяли на себя. Разные мужчины, разные судьбы, разные жизненные истории. Сегодня – еще одна.

Еще два года назад семья Теленковых была вполне счастливой семьей. Мама Оксана, папа Андрей и два сына — Владимир и Дмитрий. Жили дружно, любили друг друга и думали, что так будет всегда…



Оксана и Андрей познакомились на «Зеленом базаре». В одном из павильонов симпатичная девушка за прилавком молодому человеку понравилась сразу. Он осмелился и подошел познакомиться. Потом были совместные прогулки, общая компания… Так и завязались крепкие отношения будущих супругов. Поженились молодые люди в 2002 году. Рассказывая свою историю, Андрей не без улыбки вспоминает, как он чуть не опоздал на собственную свадьбу… Тогда он, уже дипломированный специалист — электрослесарь, ездил на заработки в Москву. Выехать из столицы заранее и в полной мере подготовиться к свадьбе у него никак не получалось. На шумерлинский перрон он ступил лишь за сутки до торжества. Конечно, пришлось тогда понервничать не только ему, но и невесте, и родителям.



Через год в молодой семье родился первенец, через пять лет и второй сын. В Москве на строительных объектах глава семьи проработал 11 лет. И вот уже почти 10 лет трудится электриком в магазине «Валентина» на Базарной площади.



Беды ничто не предвещало. Оксана заболела внезапно. «Сложность была в том, что окончательный диагноз врачи так и не поставили», — сокрушается Андрей. Время было упущено, жена угасала на глазах и последние четыре месяца не вставала с постели. Тяжелая болезнь в считанные месяцы унесла жизнь сорокалетней женщины, оставив осиротевшими сразу троих мужчин.

«Почти 20 лет мы были вместе и тут – раз и нет человека. Как будто почву выбили из-под ног, — с горечью в голосе делится с нами Андрей. — Но я смог взять себя в руки и настроиться жить дальше. Понимаю, что моя первоочередная задача — поставить детей на ноги».



А дети у Теленкова замечательные! Старший сын Владимир после девятилетки пошел учиться в техникум на каменщика. В июне этого года был призван на службу в ряды Вооруженных Сил. Он даже диплом не успел получить об окончании техникума, рассказывает Андрей. Документ потом забирала бабушка.



К слову, после потери жены мама Андрея стала самой главной поддержкой для сына и внуков. Навещает, согревает добрым словом, утешением, да и просто своим присутствием.

Девятнадцатилетний Владимир проходит срочную службу в военно-космических войсках и в данный момент находится в учебке в Плесецке — на космодроме, расположенном в городе Мирном Архангельской области. Новобранец два раза в неделю звонит, делится подробностями своей армейской жизни. «Он всегда на позитиве и ни на что не жалуется»,- характеризует сына Андрей.

Сыновья, констатирует папа, — личности самодостаточные. Хоть внешне они и похожи, но по характеру абсолютно разные. Старший более коммуникабельный, легко сходится с людьми, во всех ситуациях чувствует себя уверенно. Эти качества наверняка помогут ему и на службе, и в дальнейшей жизни.



Младший же, учащийся первой школы, восьмиклассник Дмитрий, более степенный, рассудительный. Дима, отмечает отец, с учебой никаких проблем не испытывает и радует своими успехами. «Волнуюсь только, что мало гуляет. После школы сидит дома, уткнувшись в телефон или в компьютер», — говорит Андрей.



После ухода старшего сына в армию Андрей всё свое внимание уделяет младшему члену семьи. Отношения, признаётся, у них легкие, даже дружеские: «Мы с Димкой на одной волне. Стараюсь, чтобы он был всегда на позитиве. Любим побороться, отработать разные приёмы».



Следует отметить, что физическому воспитанию сыновей глава семьи всегда уделял особое внимание. Приобрел гантели, научил правильно отжиматься, качать пресс. В свое время Андрей занимался карате и приобретенные навыки вовремя передал детям, с раннего детства привлекал сыновей к боевым искусствам, освоил с ними разные приемы самообороны, научил держать удар.

С ведением домашнего хозяйства проблем нет, ответил на наш вопрос о бытовых трудностях собеседник. Основная нагрузка, конечно, лежит на нем, но в целом приготовить, помыть посуду, навести порядок в квартире могут все члены семьи.



Кто-то из великих изрек: «Удары судьбы следует встречать с высоко поднятой головой, с сухими глазами и выпрямив спину». Конечно, смерть любимого человека не может не наложить отпечаток на мировосприятие. А папам-одиночкам приходится психологически намного сложнее, чем женщинам, констатируют психологи. Женщины умеют делать несколько дел одновременно. Папам же ой как непросто работать и одновременно держать на контроле и дом, и заботу о детях, и все бытовые трудности. Нашему герою хоть и приходится нелегко, но он не замкнулся, ни на что не жалуется, не просит о помощи и со всеми проблемами справляется сам. Душевную боль вдовец компенсирует занятостью на работе. «Стараюсь не уходить в себя, не зацикливаться. Вечером, после всех домашних дел, предпочитаю просмотр фильмов, они отвлекают».



Позитивный, легкий в общении Андрей Теленков показался нам глубоко порядочным, положительным во всех смыслах мужчиной. По окончании нашего разговора мы пожелали ему как отцу и как мужчине, несмотря ни на что, жить позитивно и с оптимизмом смотреть в будущее. И дети ему в этом непременно помогут.

Ольга Дмитриева.