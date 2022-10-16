Сельское детство глазами детей

В Чувашии завершается муниципальный этап регионального конкурса «Счастливое сельское детство». Его организаторами являются Минсельхоз Чувашии, Минобразования региона, Чувашский аграрный университет в партнерстве с республиканским Союзом женщин.

В республиканскую конкурсную комиссию уже поступило более 110 заявок от 14 районов и городов Чувашии. В списках — ребята из детсадов, школ и техникумов, победившие на муниципальных этапах. Для каждой возрастной категории предусмотрены отдельные номинации в конкурсах рисунков, песен, танцев, творческих работ в соцсетях.



Далее победители муниципальных этапов выступят на региональном уровне. Лучшие из лучших продемонстрируют свои таланты, получат дипломы и ценные призы на сцене всечувашского форума «Счастливое сельское детство», который состоится 28 октября в ДК тракторостроителей.

«Главная цель конкурса – сформировать у нового поколения новое понимание о жизни на селе: о том, что здесь, а не только в большом городе, можно получить качественное образование, стать востребованным специалистом и добиться успеха. Мода на село — это тренд, который мы нацелены создать», — отметил вице-премьер, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов.



Напоминаем, что муниципальный и республиканский этапы конкурса завершаются сегодня, 14 октября, а до 21 октября будут определены финалисты.



Минсельхоз Чувашии.

О том, как проходил муниципальный этап конкурса и каковы его итоги, газете рассказал зам. главы администрации Шумерлинского муниципального округа — начальник отдела сельского хозяйства и экологии Андрей Мостайкин:

«Конкурс проходит в преддверии объявленного главой республики Года счастливого детства и в завершение Года выдающихся земляков. Он также приурочен и ко Дню сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Чувашской Республики.

Дети Шумерлинского муниципального округа не остались в стороне от конкурса. На муниципальном этапе приняли участие порядка 25 детей, из числа которых определены победители в различных номинациях. Нужно отметить достижения учащихся Егоркинской школы и воспитанников ее дошкольной группы. В номинации «Рисунок» победителями стали воспитанники дошкольной группы Дарья Васильева (подноминация «Мое домашнее животное»), Павел Кузьмин («Мой огород») и София Белова («Природа родного края»).

В номинации «Художественное слово» победили школьницы Снежана Миронова, Анастасия Ерепова (подноминация «Хвала рукам, что пахнут хлебом») и Анна Сидорова («Родные просторы»).

В номинации «Публикация в социальной сети» по тематике «Почему я счастлив на селе?» отличилась работа Светланы Сапожниковой.

Из представителей других сельских территорий в номинации «Рисунок» отличились воспитанники Большеалгашинского СДК, а в номинации «Народный танец» — обучающиеся Юманайской школы и СДК.

Все победители представляют Шумерлинский округ на республиканском этапе».