Мужество – суть настоящего мужчины

16 октября в России во второй раз отметят День отца. К этому семейному празднику Союз женщин Чувашии, уполномоченный по правам ребенка в Чувашской Республике и Совет отцов инициировали проведение в школах цикла внеурочных занятий под общим названием «Отчество – от слова «отец»» в рамках проекта «Разговоры о важном».

«Мы хотим погрузить школьников в реальные истории мужчин, которые на протяжении всей истории России являются защитниками и опорой общества, — комментирует инициативу председатель Совета женщин Чувашии Наталья Николаева. — Уверены, что рассказы о подвигах наших героев не оставят ребят равнодушными».

Классные часы состоялись в минувший понедельник с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, депутатского корпуса и общественных организаций.

В школе № 6 учебная неделя началась с торжественной линейки с выносом государственных флагов и исполнения гимнов страны и республики, также депутатом городского Собрания А.В. Селезневым были вручены значки ГТО особо отличившимся ребятам. После торжественной линейки советник директора по воспитанию Е.А. Сапожникова совместно с А.В. Селезневым провели занятия для обучающихся 6В и 8Б классов. А настоятель храма преподобного Серафима Саровского протоиерей В.В. Ильин побеседовал с учениками 9Б класса. Разговор шел не только о важной роли отца, но и о традиционных семейных ценностях, об исторической памяти и преемственности поколений на уровне семьи.



В школе № 1 с учащимися 8-х классов своим опытом воспитания, о своем отце рассказал депутат городского Собрания Николай Егоров. Гостем учащихся 9-10-х классов стал руководитель местного отделения «Молодой гвардии «Единой России»», бывший учащийся школы Андрей Кудрявцев, который поделился своими впечатлениями от работы волонтёром, выезжавшим в зону СВО.



С обучающимися гимназии № 8 в понедельник встретились депутат Собрания депутатов, член Совета отцов гимназии Игорь Кирюшин и его коллега, депутат Юрий Калугин.



Обучающимся школы № 2 об истории празднования Дня отца, о том, что в сознании наших предков понятие «отец» связывалось с понятием рода, рассказал председатель епархиального отдела по религиозному образованию и катехизации Чувашской митрополии протоиерей Димитрий Нестеренко. Род в семью превращали внутренняя согласованность, единение – то, что называется семейным ладом, отметил гость «Разговоров о важном».



В школе № 3 состоялась встреча школьников с депутатами Сергеем Яргуниным, Владимиром Афошиным, Владимиром Кровяковым, Алексеем Ждановичем, членом женсовета города Альбиной Варжиной и настоятелем церкви Покрова Пресвятой Богородицы с. Ходары Алексеем Чумериным. В ходе беседы речь шла о роли отца в воспитании детей и о значимости отцовства.

Председатель отдела религиозного образования и катехизации, настоятель храма

святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова г. Шумерли, протоиерей Димитрий

Нестеренко: