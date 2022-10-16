Глава Чувашии поздравляет с Днём отца

Уважаемые мужчины, дорогие жители Чувашской Республики!

Поздравляю вас с Днем отца!

Отец – это опора, стержень всей семьи, пример для сына и наставник для дочери, защитник Родины!

Чувашия славится своими крепкими и дружными семьями. В их основе всегда лежит материнская любовь и высокая ответственность отцов. Безусловно, курс на сохранение таких нравственных ценностей, воспитание достойных граждан нашей страны будет продолжен.

Благодарю всех мужчин, отцов, кто защищает нашу Родину, став частью великой российской армии. Вашу доблесть, патриотизм и мужество никогда не забудут благодарные потомки. Будьте уверены, что вашим близким и членам семей республика окажет всемерную помощь и поддержку.

Желаю всем вам счастья, мира, семейного тепла и благополучия!

Глава Чувашской Республики О. Николаев.