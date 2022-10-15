К сожалению, уже год как с нами нет Валентины Михайловны Хохловой,

бывшего главного редактора Шумерлинской газеты «Вперёд». Тогда, 10 лет назад, Валентина Михайловна для нас, начинающих главных редакторов,

была примером для подражания. Умная, статная, смелая… Журналист и руководитель, на которого хотелось равняться. Человек, которого было инте- ресно слушать и с которым до бесконечности можно было общаться. Женщина, на которую хотелось быть похожей и внешне, и внутренне. Было в ней что-то такое магнетическое, что

сильно притягивало абсолютно всех.

Спи спокойно, наша Валентина Михайловна, помним и любим.

Это было давно, это было недавно…. Для меня Валентина Михайловна есть пример настоящей мудрости – женской, материнской, человеческой…



На фото: Воронеж, совместная поездка руководства Мининформполитки Чувашии

и главных редакторов районок, знакомство с воронежским холдингом.



Татьяна Вашуркина.



