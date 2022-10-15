Танковые колонны на средства жителей Чувашии

80 лет назад, 14-15 октября 1942 года, бюро Чувашского обкома ВКП(б) одобрило инициативу Кольцовского колхоза Вурнарского района, обратившегося с призывом ко всем колхозникам и колхозницам Чувашской АССР организовать сбор средств на постройку танковой колонны «Колхозник Чувашии».

Финансовая помощь простых людей внесла особый ценный вклад в победу над фашистами. В декабре 1942 г. 64-летний колхозник А.Ф. Пугачев из Порецкого района внес на постройку танковой колонны «Колхозник Чувашии» 110 тыс. рублей собственных сбережений и получил благодарность председателя Государственного комитета обороны. Три сына Пугачева защищали Родину. А М.Ф. Ширманова из колхоза им. Максима Горького, внося 50 тыс. руб., просила товарища Сталина построенный на ее деньги танк передать сыну Андрею – танкисту Красной Армии, что и было сделано.



Бюро Чувашского обкома ВКП(б) постоянно отчитывалось о сборе средств перед высшими партийными органами страны. Ответ И.В. Сталина звучал так: «Передайте трудящимся Чувашской Автономной Советской Социалистической Республики, собравшим кроме первых 31.550.000 рублей дополнительно 24.050.000 рублей на строительство танковых колонн «Колхозник Чувашии», «Тракторист Чувашии» и эскадрильи самолетов «Комсомолец Чувашии», колхозникам и колхозницам, внесшим 120 тысяч пудов хлеба в фонд Красной Армии, – мой братский привет и благодарность Красной Армии».



ГАСИ Чувашской Республики.