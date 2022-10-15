Ровно 20 лет из своей четвертьвековой трудовой биографии мне посчастливилось работать под руководством Валентины Михайловны Хохловой. Именно ей я (да

и, думаю, другие позже пришедшие в журналистику сотрудники газеты) обязана всем, что знаю и умею. О том, каким она была профессионалом, руководителем, другом, было сказано и написано много год назад, когда всех, кто знал ее, пора-зила скорбная весть о кончине.

Но сейчас хочу сказать о Валентине Михайловне как о матери, горячо и искренне любимой своими тремя дочерями. Был ли у нее какой-то секрет таких взаимоотношений? Наверное, да. До сих пор в голове звучит ее спокойный голос: «Для детей надо быть не назидателем, а старшей подругой». До сих пор храню открытку, которую Валентина Михайловна передала мне в роддом, — там

размашистым почерком написано о том, какое огромное счастье — иметь

дочь и что понимание этого придет со временем. В этих строчках она словно призналась в бесконечной любви к своим девочкам.

В прошлом в редакции и издательском доме часто организовывали мероприятия совместно с семьями и детьми работников. Зимой — выезды на лыжную базу, летом на рыбалку или просто поездки на сурский пляж. Это сплачивало

коллектив, позволяло лучше узнать, как и чем живут сотрудники, вовремя оказать помощь.

Каждый раз, когда дело касалось детей, она шла навстречу работнику, не ставя никаких условий.

«Я тоже мать, прекрасно знаю все

трудности и понимаю», — добавляла

всегда. Такие «вольности» могли бы разложить дисциплину, но нет – авторитет руководителя, построенный на уважении и даже любви, на понимании и поддержке, делал

свое дело. Для меня Валентина Михайловна

есть пример настоящей мудрости – женской, материнской, человеческой…



Наталья Шишова.