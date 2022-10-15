Первенство памяти А.Н. Концова

Для любителей лыжероллеров 16 октября в д. Синькасы проводится первенство Шумерлинского муниципального округа по лыжным гонкам в дисциплине «Лыжероллеры» памяти мастера спорта России А.Н. Концова.



К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных школ, клубов и других спортивных организаций, имеющие соответствующую подготовку. Заявки, заверенные врачом, подаются в судейскую коллегию в день проведения соревнования до 9.00 часов.



Соревнования проводятся в личном зачете. Победители и призеры в каждой возрастной группе награждаются кубками, медалями и грамотами.

Начало соревнования в 10.00 часов.



Источник: сайт Шумерлинского МО.