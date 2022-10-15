Как быстро летит время. Прошел уже год с момента ухода из жизни моего дру-

га – единомышленника Валентины Михайловны Хохловой. После нее вокруг появи- лась пугающая пустота. Всегда, когда подъезжаю к Шумерле, вспоминаю ее образ

и мысленно произношу: «Здравствуй, Валентина Михайловна».

И это неудивительно. Мы почти каждый день переписывались по «Ватсапу».

Летом прошлого года заболел коронави-

русом. Она меня поддерживала. После

настало молчание. В голове стрельнула

мысль: что-то случилось. Звоню в редак-

цию газеты «Вперёд». Коллеги сообщили, что она тяжело заболела. Последнее

мое письмо было таким: «Валентина

Михайловна! Вам стойкости и выдерж- ки. Молюсь за Вас. Надо победить этот

проклятый вирус. Ни в коем случае не

сдаваться. Да хранит Вас Господь!». 15

октября 2021 года журналисты сообщили

прискорбную весть…

Два коллектива – Шумерлинской и

Порецкой газет — были очень дружны. Несколько лет наша «районка» печаталась

в Шумерлинской типографии. Шумерлинцы в трудную минуту всегда протягивали

руку помощи. Мы были с ними на одной

волне, понимали друг друга с полуслова.

Что нравилось в Валентине Михайловне? Она не терпела равнодушных,

пассивных и безынициативных людей,

которым всё равно. Сама всегда подавала пример верности своему призванию,

умела сплотить коллег в команду единомышленников. Всегда верила в идею справедливости. Она не боялась взять на себя ответственность. У нее было

много друзей. Она умела дружить. В ней

не было корысти. Со всеми были теплые

отношения. Общалось с ней легко. Вспо-

минаются наши встречи с редакторами,

общие поездки, эмоции. Мы были вместе

в журналистике свыше тридцати лет. Позади большая часть жизни. Мы живем в быстроменяющемся мире, где, кажется,

невозможно найти надежные точки опоры. Мы всё больше открыты миру, но в тоже время одиноки. На эту тему много и

часто говорили с коллегами-журналистами, и, конечно, с Валентиной Михайловной. Мне посчастливилось в последние годы ее работы главным редактором одной командой съездить в командировку в Питер и Воронеж.

Из нашей группы уже нет не- скольких коллег-журналистов.

Это было удивительное время интересных встреч и разговоров. Теперь только фотографии позволяют мысленно окунуться в ту атмосферу.

Из старой гвардии главных редакторов Валентина Михайловна одна из первых почув- ствовала, что надо уходить из

газеты, шутливо произнеся:

«Мое время пришло, пока не выгнали». Потом почти каждый из главных редакторов той старой гвардии повторял эти сло- ва. В сентябре этого года и я

не стал продлевать контракт.

В общей сложности в районной газете «Порецкие вести» проработал 32 года, из них 28 лет руководителем печатного

издания.

Мы работали в разные времена. Пришло время для журналистов другого поколения. А мы уже не бежим по жизни, а

степенно шагаем. Жалко, что среди нас нет нашего верного друга, Валентины Михайловны.

На пенсии она говорила о том, что сейчас по-настоящему влюблена в жизнь, которая стала интересной как никогда раньше.

На заслуженном отдыхе сумела найти любимое занятие для души.

Есть ли что-то за чертой?

Никто не знает. Мы все задаемся вопросом: зачем я жил? что я сделал? Каждый надеется, что после его ухода из жизни не исчезнет след и ему, говоря слова- ми Высоцкого, «есть что спеть,

представ перед Всевышним»…

Пока стучат сердца в нашей груди, мы будем помнить Вален- тину Михайловну. Она продол- жает жить вместе с нами.

Геннадий Карпов.