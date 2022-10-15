Как быстро летит время. Прошел уже год с момента ухода из жизни моего дру-
га – единомышленника Валентины Михайловны Хохловой. После нее вокруг появи- лась пугающая пустота. Всегда, когда подъезжаю к Шумерле, вспоминаю ее образ
и мысленно произношу: «Здравствуй, Валентина Михайловна».
И это неудивительно. Мы почти каждый день переписывались по «Ватсапу».
Летом прошлого года заболел коронави-
русом. Она меня поддерживала. После
настало молчание. В голове стрельнула
мысль: что-то случилось. Звоню в редак-
цию газеты «Вперёд». Коллеги сообщили, что она тяжело заболела. Последнее
мое письмо было таким: «Валентина
Михайловна! Вам стойкости и выдерж- ки. Молюсь за Вас. Надо победить этот
проклятый вирус. Ни в коем случае не
сдаваться. Да хранит Вас Господь!». 15
октября 2021 года журналисты сообщили
прискорбную весть…
Два коллектива – Шумерлинской и
Порецкой газет — были очень дружны. Несколько лет наша «районка» печаталась
в Шумерлинской типографии. Шумерлинцы в трудную минуту всегда протягивали
руку помощи. Мы были с ними на одной
волне, понимали друг друга с полуслова.
Что нравилось в Валентине Михайловне? Она не терпела равнодушных,
пассивных и безынициативных людей,
которым всё равно. Сама всегда подавала пример верности своему призванию,
умела сплотить коллег в команду единомышленников. Всегда верила в идею справедливости. Она не боялась взять на себя ответственность. У нее было
много друзей. Она умела дружить. В ней
не было корысти. Со всеми были теплые
отношения. Общалось с ней легко. Вспо-
минаются наши встречи с редакторами,
общие поездки, эмоции. Мы были вместе
в журналистике свыше тридцати лет. Позади большая часть жизни. Мы живем в быстроменяющемся мире, где, кажется,
невозможно найти надежные точки опоры. Мы всё больше открыты миру, но в тоже время одиноки. На эту тему много и
часто говорили с коллегами-журналистами, и, конечно, с Валентиной Михайловной. Мне посчастливилось в последние годы ее работы главным редактором одной командой съездить в командировку в Питер и Воронеж.
Из нашей группы уже нет не- скольких коллег-журналистов.
Это было удивительное время интересных встреч и разговоров. Теперь только фотографии позволяют мысленно окунуться в ту атмосферу.
Из старой гвардии главных редакторов Валентина Михайловна одна из первых почув- ствовала, что надо уходить из
газеты, шутливо произнеся:
«Мое время пришло, пока не выгнали». Потом почти каждый из главных редакторов той старой гвардии повторял эти сло- ва. В сентябре этого года и я
не стал продлевать контракт.
В общей сложности в районной газете «Порецкие вести» проработал 32 года, из них 28 лет руководителем печатного
издания.
Мы работали в разные времена. Пришло время для журналистов другого поколения. А мы уже не бежим по жизни, а
степенно шагаем. Жалко, что среди нас нет нашего верного друга, Валентины Михайловны.
На пенсии она говорила о том, что сейчас по-настоящему влюблена в жизнь, которая стала интересной как никогда раньше.
На заслуженном отдыхе сумела найти любимое занятие для души.
Есть ли что-то за чертой?
Никто не знает. Мы все задаемся вопросом: зачем я жил? что я сделал? Каждый надеется, что после его ухода из жизни не исчезнет след и ему, говоря слова- ми Высоцкого, «есть что спеть,
представ перед Всевышним»…
Пока стучат сердца в нашей груди, мы будем помнить Вален- тину Михайловну. Она продол- жает жить вместе с нами.
Геннадий Карпов.