Оберег для защитника

На платочке размером не больше 20*20 см необходимо вышить узор с элементами чувашской национальной вышивки: древом жизни, солнцем, птицей и т.д.



Акция, объявленная 3 октября, уже объединила несколько поколений шумерлинцев: бабушек, мам, детей и внуков. Каждый желающий может принять участие в акции, которая продлится до 30 октября 2022 года.



К этой акции присоединились и обучающиеся общеобразовательных учреждений, написав письма, в которых они выражают свои слова благодарности и поддержки военнослужащим.



Источник: сайты г. Шумерли и Шумерлинского МО.







