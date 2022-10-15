Учеников 1-11 классов приглашают принять участие во всероссийском детском научно-популярном конкурсе «Знаешь? Научи!». Он проводится при поддержке национального проекта «Наука и университеты» и входит в инициативу № 16 «Инфраструктура для популяризации науки, создание контента» Десятилетия науки и технологий.

Участникам необходимо записать научно-популярное видео и опубликовать его на сайте nauka.homo-science.ru. Видео должно в доступной и интересной форме объяснять научную теорию, концепцию или явление.



Конкурсные работы принимаются по 11 января 2023 года. После окончания приема видео участникам предстоит оценить работы друг друга. Видеоролики с наиболее высокими оценками будут представлены членам экспертного совета конкурса, в который входят молодые ученые, исследователи и студенты. Эксперты выберут победителей в разных возрастных категориях (младшая, средняя и старшая школа) и тематических номинациях конкурса, посвященных различным отраслям науки: «Естественные науки», «Информационные технологии и точные науки», «Место человека во Вселенной», «Общественные и гуманитарные науки», «Науки будущего».

Авторы лучших видеороликов получат ценные призы: образовательные курсы, технику и сертификаты на ее покупку, поездки и экскурсии, модный мерч и многое другое. Специальные призы получат школьные учителя — наставники финалистов, а школы победителей будут оснащены специальным современным оборудованием.



АНО «Национальные приоритеты».