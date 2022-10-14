Свой профессиональный юбилей в сфере социального обслуживания в сентябре отметила Татьяна Владимировна Володяшкина. 15 лет отдано помощи людям. И это уже не профессия – это призвание!

Татьяна Владимировна работает в Центре социального обслуживания с 2007 года. За это время зарекомендовала себя как ответственный и грамотный сотрудник, заслужила доверие, благодарность клиентов своим терпеливым и внимательным отношением к ним, умением поддержать и поднять настроение.



Инициативный работник не боится пробовать свои силы в новых направлениях. Активная участница городских и республиканских конкурсов. В 2014 году Татьяна заняла первое место в конкурсе «Лучший социальный работник» Шумерлинского КЦСОН, пройдя на республиканский уровень XVI Республиканского конкурса профессионального мастерства и заняв там второе место.

За многолетний добросовестный труд в сфере социальной защиты населения Татьяне Владимировне в 2014 году объявлена Благодарность администрации города, в 2017 году вручена Почетная грамота Собрания депутатов г. Шумерли, за личный вклад в реализацию уставных целей и задач, повышение авторитета профсоюза в 2019 году объявлена благодарность президиума Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания. В этом году она приняла участие в республиканском конкурсе «Я — женщина».

Глядя со стороны, удивляешься и восхищаешься ее активностью, целеустремлённостью и неутомимостью.



Когда заканчивается рабочий день, Татьяна Владимировна спешит домой, где ее ждут муж и трое детей. В потоке бесконечных дел она находит время и на свои увлечения – танцы, рукоделие и кулинарию.



Коллектив Шумерлинского КЦСОН поздравляет свою коллегу с 15-летием профессиональной деятельности! Желаем крепкого здоровья, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Огромных перспектив и всегда приподнятого настроения! Достатка, счастья и невероятных достижений!



Шумерлинский КЦСОН.