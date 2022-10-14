На текущей неделе старший лейтенант Евгений Кротков, призванный на службу по частичной мобилизации, отправился в ряды Вооруженных Сил к месту выполнения боевых задач в зоне спецоперации.



Уроженец Шумерли, окончил в городе школу № 1, после чего проходил обучение в Санкт-Петербургском высшем военном училище радиоэлектроники по специальности радиоинженера. После окончания проходил военную службу в Санкт-Петербурге, там же и трудился до последнего времени.



В Шумерле проживают родители Евгения, которые всю жизнь проработали в Шумерлинском заводе специализированных автомобилей, а сейчас — на заслуженном отдыхе.

Глава администрации Валерий Шигашев и военный комиссар Олег Петров поблагодарили офицера за то, что он встал на защиту Родины, и пожелали хорошей службы.



Сам Евгений говорит, что принял это решение ещё до объявления частичной мобилизации: «Я — офицер, обязан быть там, где сейчас это необходимо для защиты Родины».



Источник: группа «Город Шумерля» «ВКонтакте» .