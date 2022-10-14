Шумерлинские школьники написали «добрые письма»

Учащиеся школы № 3 вместе с классными руководителями и советником директора по воспитанию

Стеллой Степановой приняли участие во всероссийской акции «Добрые письма».

Целью акции является укрепление морального и боевого духа российских военнослужащих и мобилизованных, находящихся в зоне специальной военной операции.



Ребята написали письма с трогательными пожеланиями от детей из города Шумерли, поблагодарили солдат за защиту и пожелали им поскорее вернуться домой. Самое ценное, что дети школьного возраста осознают, насколько важна поддержка для человека, находящегося вдали от дома, для тех, кто днем и ночью несет нелегкую службу.



Написанные школьниками письма затем передаются в местный военный комиссариат, откуда отправляются в зону СВО.



Источник: школа № 3.