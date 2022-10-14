11 октября в паблике «Объясняем. Чувашская Республика» в социальной сети «ВКонтакте» состоялся прямой эфир, посвященный частичной мобилизации. Желающие могли задать свои вопросы компетентным специалистам, в числе которых были руководитель Госкомитета Чувашской Республики по делам ГО и ЧС Сергей Павлов, заместитель руководителя Госслужбы Чувашии по делам юстиции Игорь Михайлов, заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Алексей Григорьев и начальник отдела планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Чувашской Республики Павел Васюков.

Конечно, в последнее время информирование населения по вопросам частичной мобилизации проходит достаточно активно. Но всегда найдутся моменты, требующие определенных разъяснений, и практически ежедневно появляется что-то новое. Например, буквально в канун прямого эфира Глава Чувашии подписал указ о мерах поддержки членов семей, призванных на военную службу по мобилизации граждан. И об этих мерах, как и о поддержке самих мобилизованных, слушатели прямого эфира узнали достаточно подробно. Речь идет о бесплатном двухразовом школьном питании детей жителей Чувашии, призванных в рамках частичной мобилизации, о бесплатном посещении ими занятий дополнительного образования в государственных образовательных организациях, о льготном посещении республиканских спортивных и культурных организаций и о многом другом. Органам местного самоуправления рекомендовано освободить семьи военнослужащих от платы за детский сад, а также выработать иные меры поддержки.



Обеспечены ли мобилизованные достаточным обмундированием? Сохранятся ли за ними рабочие места? Как быть с погашением ипотечных кредитов? Положена ли отсрочка отцу троих несовершеннолетних детей? Как можно передавать посылки мобилизованным? Какая сумма в месяц выплачивается мобилизованным? Вопросов у жителей республики было немало.

В ответах прозвучало, что Министерство обороны России обеспечивает мобилизованных всем необходимым. Также выделены средства из бюджета Чувашии и запланирована поездка на сборный пункт, куда доставят дополнительное обмундирование.



Рабочие места за мобилизованными гарантированно сохранятся, а предприятиям, чтобы рабочий процесс не прерывался, разрешено принимать временных работников по срочным трудовым договорам.



Если возникнут сложности с погашением ипотечных кредитов, мобилизованные могут обратиться в банк с заявлением на получение кредитных каникул. Срок льготного периода — период мобилизации плюс 30 дней.



Что касается многодетных отцов, то отсрочка предоставляется гражданам, имеющим четверых и более детей в возрасте до 16 лет или воспитывающим без матери одного и более детей до 16 лет.

Посылки мобилизованным можно отправить почтой, а если учебная часть находится недалеко от места призыва, можно передать необходимые вещи в разрешенные часы.



В ответе про выплаты прозвучало, что мобилизованные приравнены к военнослужащим по контракту. Им выплачивается денежное содержание, которое включает в себя оклад по воинскому званию, оклад по должности, надбавки за выслугу лет и за выполнение особо важных заданий.

В завершение было отмечено, что органы власти подготовят ответы на все поступившие вопросы и ни один из них не останется без внимания.

Татьяна Александрова.